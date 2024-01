Male tajne velikih majstora: Ivan Vrbanec otkriva trikove za još bolja jela s tjesteninom

Novi show "Hell's Kitchen Hrvatska", koji svi jedva čekamo, kreće s emitiranjem u srijedu, od 21.15 sati, na RTL-u, a dan ranije epizoda će biti dostupna na platformi Voyo. Radi se o jednom od najcjenjenijih i najuspješnijih reality showova u svijetu u kojem kandidati, profesionalci i perspektivni kulinarski entuzijasti prolaze sve kulinarske postupke baš kao da rade u pravom restoranu. Na njihovom putu pomagat će im, ali i određivati kazne i nagrade, isključivo glavni chef kuhinje Tom Gretić. No, neće ih pratiti sam, nego će kandidate nadgledati i Gretićevi mladi sous chefovi Ivana Bekavac i Ivan Vrbanec.

Foto: RTL

Zagrepčanin Ivan Vrbanec trenutno radi kao chef kuhinje u hotelu Miramare u Crikvenici, a zanat je ispekao u brojnim renomiranim restoranima, kao što su ManO, Apetit City, Obonjan resort te slovenska Hiša Franko. Kuhanje ga je privlačilo od malih nogu pa nikome nije bilo iznenađenje kad je odabrao školovanje nastaviti u ugostiteljskoj školi. Od stresnog posla u kuhinji ovaj se 32- godišnjak oporavlja se uz pomoć sporta u teretani, na treninzima crossfita i na trčanju.

Od osobe s tako bogatim iskustvom kuhanja u poznatim restoranima puno ćemo toga moći naučiti – pa čak i vezano za jednostavna jela za koja smo uglavnom uvjereni kako ih znamo pripremiti. Na primjer, tjestenina, mnogima omiljeno jelo može ispasti još mnogo ukusnija - uz ove Ivanove male trikove:

Foto: RTL

Kremastija tjestenina

„Možemo spomenuti tehniku pod nazivom mantekiranje. Na kraju kuhanja dodati maslac i parmezan te izvan vatre dobro izvrtjeti, a rezultat je kremastija tjestenina jer se sav škrob i umak povežu jedno s drugim. Jednostavan trik tijekom pripreme tjestenine doma koji rijetko tko koristi“.

Neprekuhana tjestenina

„Pazite i gledajte, isprobavajte. Više-manje, kuhanje varira između 5 do 10 minuta, ovisi o samoj pašti i obliku, je li punjena ili nije. Kad je riječ o domaćoj pašti koju ste sami napravili, to je maksimalno dvije do tri minute u kipućoj vodi. Dulje stvarno ne treba“, savjetuje Vrbanec.