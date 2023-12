Kućice od keramike i ovih su blagdana najpopularniji ukras. Pronašle smo ih već od 4 eura

Božićni ukrasi savršen su način da u svoj dom unesemo dašak božićne čarolije, a trendovi u blagdanskom uređenju interijera i ove su godine zaista raznoliki. Dakako, nije nužno uvijek slijediti ih – puno važnije je pronaći stil uređenja koji će se uklopiti u naš dom i koji će nam omogućiti da kreiramo toplu blagdansku atmosferu.

Ponuda raznih ukrasa i božićnih dekoracija svake je godine sve bogatija i raskošnija, a brendovi za uređenje doma i ovih su nas blagdana apsolutno oduševili svojim neodoljivim blagdanskim kolekcijama. Uz popularne ukrase od papira, i dalje su jako trendi šarmantne božićne kućice skandinavskog stila koje se mogu pronaći u brojnim trgovinama. Izrađene su od keramike ili željeza, a osim u bijeloj, dolaze i u drugim nijansama poput zelene, crvene i crne. Izgledaju uistinu jako cozy i lijepo te će se s lakoćom uklopiti u svaki interijer.

Mogu se pronaći u home kolekcijama popularnih brendova kao što su Pepco, Reserved, Sinsay i Zara Home, a dolaze u raznim oblicima. Neke od ovih kućica zamišljene su kao svijećnjaci, a druge pak već imaju ugrađene baterije pa ti svijeće neće biti potrebne.

Božićne kućice odličan su način za stvaranje tople blagdanske atmosfere u domu, no dobra je stvar što ti one mogu poslužiti kao dekoracija tijekom čitave godine ili barem do kraja zime. Najljepše će izgledati na prozoru, no njima možeš dekorirati i police, stolić za kavu ili pak komodu.

Ove su dekoracije postale klasik i vjerujemo da nikad neće izaći iz mode stoga se svakako isplati dodati ih u svoju kolekciju božićnih ukrasa. A gdje ovih blagdana pronaći one najljepše doznaj u nastavku.

Pepco, 9 eur

Pepco, 4 eur

Pepco, 2,50 eur

Pepco, 5 eur

Reserved, 5 eur

Reserved, 5 eur

Sinsay, 3,49 eur

Sinsay, 4 eur

Sinsay, 3 eur

Zara Home, 9 - 19 eur

Zara Home, 9 - 11 eur

Zara Home, 13 eur

Foto: Instagram, Pepco, Reserved, Sinsay, Zara Home

