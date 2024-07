Do kraja Baš Naš festivala bit će puno energičnih partyja i dva posebna koncerta

Baš Naš Food&Ball, ljetno izdanje omiljenog zagrebačkog festivala, do 14. srpnja nastavlja biti najdraža lokacija za sve one željne dobrog provoda. Smješten u zelenoj oazi usred grada, na Bundeku, Festival nudi savršen spoj ukusne hrane, uzbudljivih glazbenih nastupa i opuštene atmosfere.

Ostatak festivalskog programa s odličnim koncertima i energičnim partyjima oduševljava do samog kraja trajanja. Već 5. srpnja, u petak, posjetitelji će moći uživati u koncertu popularnog hrvatskog glazbenika, Borisa Štoka, čiji će nastup sigurno zagrijati atmosferu. Sutradan, 6. srpnja, na rasporedu je KPP powered by Aperol Spritz, najveći trap tulum u Zagrebu koji uvijek obećava dobar provod i nezaboravnu zabavu. Legendarna splitska grupa TBF svoje najveće hitove izvest će na Baš Naš pozornici 12. srpnja, dok je 13. srpnja rezerviran za Taking the trash out, party s najvećim domaćim i stranim trash hitovima. Svi glazbeni programi počinju u 21 sat, a ulaz je besplatan za sve posjetitelje. Svakodnevno, za odličnu atmosferu zaslužni su i brojni DJ nastupi. Osim glazbe, Baš Naš Food&Ball powered by Erdinger nudi i širok spektar gastronomskih užitaka. Posjetitelji tako mogu istraživati raznovrsnu gastro ponudu, punu internacionalnih kulinarskih trendova. Svi ljubitelji dobrog zalogaja pronaći će nešto po svome ukusu!

Foto: Promo

Ovaj Festival idealna je prilika da se gradski ritam zamijeni ugodnom atmosferom uz jezero i zelenilo – u pravoj zelenoj oazi usred Zagreba. Obiteljima s djecom ove je godine najveći hit dječja zona koja je na raspolaganju od nedjelje do četvrtka. Najmlađi posjetitelji Festivala mogu uživati u igrama poput corn holea i subsoccera. Ova zona tako pruža siguran i zabavan prostor za igru svim mališanima.

Foto: Promo

Baš Naš Food&Ball predstavlja nezaobilazan događaj koji spaja najbolje od hrane, glazbe i druženja, a festivalska atmosfera uljepšava ljetne dane u Zagrebu.

Sve informacije o programu i radnom vremenu dostupne su na Facebook i Instagram stranici Baš Naš festivala.

Foto: Promo