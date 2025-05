Digitalna revolucija u Zagrebu: stigao je The Socialized Clubbok

Ovih dana je u pomalo tajnovitoj atmosferi održano je predstavljanje aplikacije The Socialized Club, inovativne digitalne aplikacije, autorice Nives Brkan, stručnjakinje za digitalni marketing. Aplikacija mijenja pravila igre u digitalnom marketingu, spajajući influencere i poslovne korisnike bez klasičnih financijskih transakcija. Događanje je održano u intrigantnom prostoru, za ovu prigodu nazvanim Secret place, lokaciji koja još skriva svoju buduću priču. Među brojnim uzvanicima koji su svojim dolaskom podržali lansiranje platforme našla su se neka od najzvučnijih imena često prisutnih na društvenim mrežama, kako privatno tako i poslovno.

Foto: Bojan Zibar i John Pavlish

Prisutnost poznatih lica kao što su Jelena Perić, Hana Hadžiavdagić Tabaković, Ismail Hadžić, Martina Filić, Ivan Šarić, Martina Vuletić, Marko Milun, Lucija Lugomer, Pave Elez, Ivana Mišković, Lara Vukušić, Mia Miškulin, Petra Meštrić, Nika Pavičić, jasno je pokazala da se oko aplikacije već stvara moćna digitalna zajednica.

The Socialized Club predstavlja novu filozofiju promocije – iskustvo se nudi u zamjenu za autentičan sadržaj, a vidljivost postaje rezultat organskog, dvosmjernog odnosa između kreatora sadržaja i brendova. Aplikacija je razvijena kako bi odgovorila na potrebe suvremenih digitalnih korisnika – od etabliranih influencera i mikro kreatora do ugostiteljskih, turističkih, beauty i fitness brendova, ali i svih drugih uslužnih djelatnosti koje žele ojačati svoju prisutnost na društvenim mrežama. U nju se influenceri besplatno prijavljuju na evente i ponude – od gourmet ručkova i beauty tretmana do boravka u vrhunskim hotelima, a zauzvrat objavljuju sadržaj koji autentično prenosi doživljaj i brend poslovnog korisnika. Biznisi mogu birati između standardne pretplate za pristup širokoj bazi kreatora ili exclusive paketa, koji omogućuje ciljano pozivanje influencera prema željenim kategorijama.

Kako je otkrila osnivačica platforme, Nives Brkan, stručnjakinja za digitalni marketing, The Socialized Club nije nastao preko noći – iza njega stoje godine promatranja, istraživanja i osluškivanja potreba obje strane, prisutne na digitalnom tržištu. “Odrasla sam uz društvene mreže i već niz godina surađujem s influencerima. Oduvijek me fasciniralo kako se na njima gradi zajedništvo. Ova platforma nastala je iz osobne želje da digitalne suradnje učinimo iskrenim, jednostavnim i dostupnim svima koji dijele strast prema onome što rade”, poručila je.

Na lansiranju aplikacije The Socialized Club svi prisutni dali su podršku humanitarnoj akciji za obnovu trošne kuće u kojoj žive baka i djed i odgajaju četvero unučadi. Bruno Lerotić i njegov tim nastoje prikupiti 60.000 eura u roku od 30-ak dana, jer bez obnove kuće djeca će biti izdvojena iz obitelji. Ova akcija pokazuje kako digitalna zajednica može postati prava snaga solidarnosti, jer svi mogu pomoći dijeljenjem informacija ili donacijama.

