Dalmatinac Ante traži ljubav nakon 30 godina: 'Posvađao sam se s kapetanom i ostao u New Yorku!'

Ovaj vikend javnosti će se pobliže predstaviti 11 novih farmera 18. sezone 'Ljubav je na selu', u subotu od 20.15 te u nedjelju od 19.45 sati na RTL-u. Među njima je i Ante, ponosni Dalmatinac, čija je životna priča idealna za kakav filmski scenarij!

Ante Sokoša stiže iz Primoštena, ima 56 godina i umirovljeni je pomorac te povratnik iz Amerike u kojoj se našao sasvim slučajno.

„Prošao sam cijeli svijet, nisam bio jedino u Australiji! Tijekom jedne plovidbe posvađao sam se s kapetanom. Zaprijetio mi je da će me iskrcati kad se brod vrati u Europu. E, onda sam ja sebe iskrcao sam i rekao – što bude, bude! Ispalo je da je to baš bilo u New Yorku!“ prisjeća se Ante.

U jednom od najvećih gradova na svijetu nije poznavao nikoga pa se snalazio kako je znao, spavao u vlaku, živio s ljudima s kojima se ondje sprijateljio, radio je kao soboslikar, postavljao klima-uređaje...

No snalažljivi Ante na kraju se u Americi i oženio te ondje ostao gotovo 30 godina! Družio se i s Hrvatima doseljenicima, pronašao svoju ekipu, no najviše se, kaže, zbližio s Ircima. Za pomoć su mu se tijekom godina obraćali čak i hrvatski bendovi koji su dolazili na nastupe u SAD, među njima i Daleka obala.

„Prijatelji smo i dan-danas“, ponosno dodaje Ante, koji im je pomagao organizirati koncerte u ''svom'' New Yorku.

Ipak, Antu je srce uvijek vuklo u rodnu Dalmaciju pa je prije pet godina donio drastičnu odluku. „Nisam se nikad do kraja prilagodio, ali morao sam, zbog obitelji i dvoje djece. Svako ljeto sam se vraćao u Primošten. Prije pet godina sam skupio kofere, rekao - dosta, i vratio se za stalno.“

Danas uživa u mirovinu, ide na more, svaki slobodan trenutak provodi na svome brodu, fešta i karta s prijateljima. „Živim bolje nego ikad, ne moram raditi ništa, naradio sam se ja za tri života“, šali se.

O prijavi u 'Ljubav je na selu', priznaje, dugo je razmišljao, no na kraju je odvagnuo i odlučio se upustiti u potragu za onom pravom pred kamerama.

Za sebe kaže da je iskren, zabavan, voli se šaliti, no zna biti i tvrdoglav, poput pravog Bika u horoskopu, a privlače ga vitke, lijepe i otvorene žene.

„Ne volim da mi netko mulja jer ja isto ne muljam. Važno mi je da smo iskreni i otvoreni jedno prema drugome - pa što bude! Romantičan sam, dat ću sve od sebe. Ali ne volim da mi itko kvoca, nisam taj lik“, poručuje.

Damama koje mu žele napisati pismo obećava samo dobru zabavu i uživanje uz dalmatinsku spizu koju će sam pripremati.

„Rekao bih za sebe da dobro kuham, a za gradele sam doktor! Probat ću ih osvojiti ribom i domaćim vinom, to je dobitna kombinacija“, zaključuje.

