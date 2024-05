Novo i drukčije: Cvjetni studio 'Kod neviste' u ponudi ima i nakit i tetovaže od živog cvijeća

Uz korištenje prirodnih tekstura i elementa, poput povrća, voća, žice i drva, studio je posvećen implementaciji različitih stilova i tehnika kako bi se stvorile jedinstvene, estetski privlačne i autentične cvjetne kreacije, istovremeno prilagođene svačijim osobnim potrebama, preferencijama i željama. Svaki cvjetni aranžman, koji nastaje od svježih i visokokvalitetnih cvjetova lokalnih uzgajivača i iz svih krajeva svijeta te time podsjeća na predivne cvjetne livade, pažljivo je osmišljen kako bi izražavao emocije, slavio posebne trenutke, razveselio drage osobe, uljepšao svakodnevicu i životni prostor učinio ugodnijim.

Foto: Matija Vuri

Inovativna ponuda - nakit od živog cvijeća i cvjetne tetovaže

Cvjetni nakit od živog cvijeća ono je što ovaj studio svakako čini drugačijim. Riječ je o nosivim aranžmanima od cvijeća kao idealnom modnom dodatku koji naglašava ljepotu žene te na potpuno novi način ističe odjeću i daje joj drugu dimenziju. Cvjetni nakit je odličan izbor za vjenčanja, godišnjice, posebne večere, maturalne svečanosti, djevojačke večeri, rođendane, izlaske ili snimanja. Cvjetni nakit uključuje cvjetne krune, prstenje sa svježim cvijećem, cvjetne narukvice, cvjetne ogrlice, cvjetne revere i cvjetne naušnice. U studiju se mogu pronaći i cvjetne tetovaže, također načinjene od svježeg cvijeća, a koje se nanose na tijelo kao unikatan dodatak.

Cvjetni studio Kod neviste više je od obične cvjećarnice – to je prostor gdje se rađaju čarolija i ljepota, gdje svaki cvijet i svaki aranžman pričaju svoju priču

Priča osnivačice ovog studija ne samo da slavi snagu snova, već i dokazuje da je svaki put do uspjeha poput cvjetne livade - ponekad nepravilan, ali uvijek prekrasan. „Ja sam jedna obična žena koja je jednog dana za sebe odabrala drugačiji životni put. U svijetu punom različitih uloga - majke, supruge i zaposlenice, osjetila sam unutarnji nemir koji me poticao na potragu za nečim što će me svakodnevno ispunjavati. Tako je nastao ovaj cvjetni studio. Kao floristicu, inspirira me mogućnost stvaranja ljepote iz prirodnih elemenata. Moje ruke pretvaraju jednostavne cvjetne pupoljke u predivne aranžmane, donoseći radost i osmijeh ljudima, zbog čega na to gledam kao na poziv. Kroz cvijeće pronalazim moć da stvaram ljepotu i činim svijet oko sebe ljepšim mjestom, a svaki buket predstavlja priču koju pišem s ljubavlju i strašću“, pojašnjava Krunoslava Ivanković, vlasnica cvjetnog studija Kod neviste.

Foto: Matija Vuri

Široka cvjetna ponuda dostupna je za narudžbu na području Zagreba i bliže okolice putem internetske stranice koja omogućuje najbolje korisničko iskustvo. Prilikom narudžbe odabire se vrijeme i dan dostave s uvjetom da je narudžbu potrebno napraviti dan ranije kako bi se osiguralo najsvježije cvijeće. Buketi se potom pakiraju u elegantne kutije kojima se osigurava zaštita i olakšava nošenje, bez straha od oštećenja. Uz to, buketi se stavljaju u dostavnu vazu koja može poslužiti kao vaza čak dva do tri dana od dostave cvijeća.

Otvaranje studija u Zagrebu, gdje će se sve moći pogledati, naručiti i kupiti uživo, predviđeno je za jesen, a više informacija o cvjetnom studiju Kod neviste i ponudi dostupno je i na službenoj Instagram stranici.

Foto: Matija Vuri

Foto: Matija Vuri

Foto: Matija Vuri

Foto: Matija Vuri

Foto: Matija Vuri

Foto: Matija Vuri