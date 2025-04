Višnja tvrdi da ima svjedoke: 'Darko mi govori da sam lažljivica i riješit ću to na večeri'

U današnjoj epizodi 'Braka na prvu' na redu je prva zajednička večera, koja će otkriti više nego što su neki planirali.

„Jedva čekam druženje, da budemo svi zajedno i mislim da će to super proći“, kaže Stjepan i otkriva da njegova supruga Kristina i on ne žive u istom stanu pa se i situacija malo promijenila. „Jučer mi je poslala poruku, rekla je da želi razgovarati, ispričala se. Danas neću nositi prsten, ali vidjet ćemo, sudac još nije svirao kraj“, nastavlja Stjepan, a Kristina G. kaže: „Ispričala sam mu se, ne zbog njega, nego sebe. Reagirala sam dosta burno, pogotovo posljednji put kad smo se vidjeli, ali ja sam isto čovjek i stao mi je baš na žulj i imala sam ružnu reakciju. Ne nosim prsten. Imam osjećaj da ga nosim da bi to bilo jako lažno od mene kad se ne osjećam tako.“

Za razliku od njih, Irma i Marko bili su dobro raspoloženi. „Baš se radujem večeri, sigurno će biti spektakl“, kaže Marko, a njegovu suprugu Irmu jako zanima dinamika u njihovu cijelom društvu. „Prilično sam sigurna da će Darko imati neki komentar koji se neće Višnji svidjeti“, kaže Irma uvjerena da će biti napeto i između Kristine G. i Stjepana.

I Doris i Igora zanima kako će se na večeri ponašati njihovi prvi susjedi Višnja i Darko, koji je rekao da će odsad biti smiren, no Doris smatra da će ga Višnja stalno napadati pa neće to moći ostvariti. „Meni je toliko drago da se barem još jedan par u ovoj emisiji ne slaže, da Stipe i ja nismo crne ovce. Višnja treba nekog muškog, ali da je jako nježan prema njoj, da joj je tu podrška, da je stabilan - isto zapravo kao što i meni treba, a Darko treba neku curu od 25 godina koja će ići s njim u Austriju radi para i koja će mu roditi djecu i da mogu ići ruku pod ruku da se može pohvaliti svojim frendovima kako on ima zgodnu curu“, smatra Kristina G.

„Darko mi govori da sam lažljivica i ja ću to sad na večeri riješiti zato što imam svjedoke što je rekao“, rekla je Višnja koju je ponizilo to što je čula da je njezin suprug pred cijelom društvom rekao kako mu se sviđa Irma i da hoda s njom.

Hoće li sve eskalirati na večeri ili će parovi u miru riješiti nesporazume - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.