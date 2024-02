'Brak na prvu': Neki parovi će početi razmišljati o razvodu kao jedinom rješenju

I dok neki ne mogu dočekati prvu ceremoniju odluke u četvrtoj sezoni 'Braka na prvu', kad će sjesti pred stručnjake i ispričati im sve što im se dosad dogodilo te naposljetku odlučiti vide ili se i dalje u ovom sociološkom eksperimentu ili žele napustiti show - neki se ne zamaraju previše time.

„Nisam ni uzbuđen, niti razmišljam što ću napisati. Kakve volje budem, što mi prođe kroz glavu, pozitivna ili negativna sjećanja i budem li vidio perspektivu… Napisat ću što osjećam u tom trenutku. Nije me briga za druge parove, meni smo samo mi bitni“, rekao je Lovre dok Renata ipak nije toliko opuštena. „Nije mi svejedno sjesti pred stručnjake, ali me jako zanima što će reći za Josipa i mene i za našu kompatibilnost“, objasnila je. Tamara je peglala Filipovu košulju i zaključila kako su sigurno i te male radnje pridonijele tome da mu je postala draža, a njezin je suprug dodao: „Cure su dosta lijene i osjećam da imaju previsoko mišljenje o sebi i da su prošla ta vremena kad bi one trebale čistiti ili nešto raditi po kući. Ako neka cura radi te poslove i kuha i pere, to je fakat za pohvalu.“

Foto: RTL

Danas je Nikolinin rođendan pa ju je Anton razveselio poklonom. „Ovo je bila romantična gesta i to je romantika na moj način; slušao je što volim i što mi je bitno i našao je upravo takvu sitnicu i još mi je napisao poručicu“, rekla je Nikolina. Ana i Alen sinoć su opet ozbiljno razgovarali i Ana smatra da su jedan dio riješili dok se za ostalo boji da Alen nije shvatio što je željela reći. Oboje su bili uzbuđeni zbog današnje odluke i kako će to sve izgledati. „Najbitnije je da postupimo onako kako osjećamo u tom trenutku“, rekao je Alen, a Ana dodala kako će dobro razmisliti o svemu. Tina i Tiago su jako veseli jer znaju da se ne moraju brinuti kakvu će odluku donijeti. „Možda se zaljubljujem, osjećam neke leptiriće u trbuhu“, rekao je Tiago dok ga je Tina zafrkavala kako još ništa nije sigurno i da joj jako nedostaje njezin Kopar.

Prije svake ceremonije muškarci i žene se razdvajaju da bi mogli zajednički diskutirati o raznim stvarima i iskustvima. „Jako je važno u životu dijeliti mišljenje o drugim ljudima i čuti mišljenje drugih ljudi jer nam to može otvoriti um i možemo stvoriti drugačije zaključke“, rekla je stručnjakinja Iva, a što će parovi podijeliti s njima te kome se više ne ostaje u braku - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu'!