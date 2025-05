'Brak na prvu': Medeni mjesec, svađe i zamjene partnera

Igor je proslavio rođendan, a o proslavi će se pričati i dan nakon. „Oni su došli zajedno, sjeli su zajedno, cijelo vrijeme provodili zajedno i otišli su zajedno“, reći će Franjo za Kristinu i Marka. No Kristina će se požaliti: „Kad sam došla, pozdravila sam Franju, međutim odzdrava nije bilo.“

Irma i Franjo zaključili su da su se Kristina i Marko zaključali u njegovom stanu, ali će Kristina reći kako su zapravo cijelo vrijeme sjedili u autu na parkiralištu. Franjo će biti povrijeđen što se Kristina bunila zbog potencijalne zamjene partnera, a onda provela dosta vremena nasamo s Markom.

„To je isto glupo što pričaju da je bila s Markom dva sata i da su imali nešto, to su čista, glupa nagađanja“, reći će Doris svom suprugu, koji će pak priznati da ne zna kako je to Doris gledala, ali ljudi koji su bili tamo rekli su da je bilo super, kao dramska scena. Irma će na čitavu situaciju reagirati poprilično ravnodušno i zaključiti: „Marko i ja smo prekinuli naš eksperimentalni odnos, a što on sad radi s Tinom, mene ne pogađa.“

Burno će biti i kod Eme i Manuela. „Ponašala si se arogantno, bahato i drsko prema osobi koja je bila tvoj gost“, reći će Manuel svojoj supruzi, a ona će njega optužiti da ne zna o čemu govori.

Stručnjaci će poslati pismo Kristini, Irmi, Franji i Marku kako bi ih obavijestili da privremeno mijenjaju partnere te da taj potez može biti kratkoročan ili može potrajati do kraja eksperimenta. „Ja sam došao u 'Brak na prvu', a ne u 'Brak na drugu'. Ja mogu izaći i družiti se s Irmom ili s bilo kojom drugom curom u vidu dnevnih aktivnosti koje bih trebao inače provoditi sa svojom suprugom, ali brak ne“, reći će Franjo.

I dok su odnosi među starim parovima burni, Bojana i Darko provest će jutro s doručkom u krevetu, družeći se i upoznajući, a stići će im i pismo kojim ih stručnjaci obavještavaju da idu na medeni mjesec. „Bitno da smo nas dvoje sami, da imamo vremena za sebe, a ostalo će sve biti dobro“, komentirat će Darko. Bojana će dodati: „On je ugodno društvo pa vjerujem da ćemo se zabaviti.“

Ne propustite pogledati novu epizodu sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' večeras od 21.10 na RTL-u! Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo.