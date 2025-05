'Brak na prvu': Kristina sada živi s Markom i priznaje da joj je sve nekako lakše

Iza parova u 'Braku na prvu' uistinu je dramatičan tjedan; Franjo je bio bolestan pa je Kristina bila sama, Marko je predložilo zamjenu parova da bi sve eskaliralo kada je, kako je rekao Franjo, Kristina noć provela s drugim tako da je naposljetku stvarno došlo do zamjene partnera! „Kao da je bitno, to je ljubav!“ zaključila je Doris!

„S obzirom na to da smo jučer dobili zadatak zamjene parova, odnosno, druženja jer ne mogu reći u slučaju Irme i mene da smo par, odlučio sam je danas pozvati na doručak“, rekao je Franjo koji se čak i sjetio što mu Irma pričala da voli jesti, što je nju istinski oduševilo.

Kristina je s osmijehom na licu pričala kako joj je sada malo čudno, ali sve je ipak dobro, a Marko je rekao da se polako privikava na novi ambijent. „Nije nam baš još prirodno da tako odjednom uletimo u zajednicu, ali mi godi“, rekao je, a Kristina dodala: „S Markom imam totalno drukčiji odnos nego što sam ga imala s Franjom, prvenstveno zato što je on dosta otvoreniji i meni to paše jer sam i ja takva osoba. Moram priznati da mi je sve nekako lakše.“

Doris zanima što Igor misli o tome što se dogodilo na ceremoniji i jesu li mu se slegli dojmovi, a on je iskreno rekao da nisu i da je još u šoku. „Gledam sebe i ja to ne bih radio - ni prihvatio to, niti došao u tu poziciju i onda mi je to sve šok i nevjerica…“, misli Igor koji ne skriva da je na Franjinoj strani i jasno poručuje: „Idemo se onda svi mijenjati, evo, ja hoću sa Silvijom, ti odi s Hrvojem, idemo svi malo eksperimentirati!“

Kako će se razvijati odnos između Kristine i Marka te Irme i Franje, a čime će biti zaokupljeni ostali parovi - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.