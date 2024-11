Bliži se 'Superstar' uživo, a voditeljica je jedna i jedina - Antonija Blaće

'Superstar' ide u novu fazu natjecanja - recall, a tijekom nadolazećeg vikenda prolazak u emisije uživo tražit će 80 kandidata. Onih najboljih deset, koji uspiju izboriti prolazak u emisije uživo, bodrit će i voditeljica Antonija Blaće!

Karizmatična Antonija Blaće tek se vratila s grčkog Rodosa, a već je u jeku priprema za drugu sezonu 'Superstara'. Uskoro kreću epizode uživo, a Blaće jedva čeka. "I ove godine imamo baš dobrih i zanimljivih kandidata koji sjajno pjevaju", ističe.

Ova britka i duhovita voditeljica jedna je od onih koji i u formatima uživo iskusno i vješto plivaju, a dok ne krenu emisije uživo, kaže, željno iščekuje pogledati recall. "Imam svojih favorita i sada čekam iduću fazu da vidimo hoće li proći u emisije uživo. Trenutno sam u istom sosu kao i gledatelji, navijam, ali je neizvjesno", iskrena je Blaće.

U recall fazi natjecanja žiri igra najvažniju ulogu - između 80 kandidata moraju odabrati 10 najboljih - onih koji ulaze u emisije uživo. Recall faza natjecanja sastoji se od tri kruga - u prvom kandidati izvode a capella pjesmu po svom izboru, a kandidati s platinastom kartom preskaču taj krug i ulaze odmah u drugi. U drugi krug prolazi 30 kandidata koji izvode pjesmu koju su odabrali. Platinasti kandidati i u drugoj fazi imaju prednost - pjevaju isključivo u duetima i biraju s kim će nastupati. Druga faza iznjedrit će 20 najboljih kandidata koji će pred žirijem nastupati samostalno - te će u trećoj fazi žiri donijeti odluku o 10 najboljih, koji se bore za nagradu od 50 tisuća eura i titulu novog hrvatskog 'Superstara'.

Foto: RTL

Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković znaju što žele i traže, a u drugoj sezoni poseban su naglasak stavili na autorstvo. Honorirali su mlade autore, potičući njihovu kreativnost i nudeći zlata vrijedne savjete. Neće se to promijeniti ni u nadolazećim fazama natjecanja. "Žiri je stvarno uigrana cjelina gdje svatko donosi svoj pečat i nešto svoje posebno. I vidi se da ih kandidati poštuju i žele čuti njihovo iskusno mišljenje, makar ne prošli dalje", komentira voditeljica Blaće.

Foto: RTL

Antonija Blaće pravi je televizijski superstar koji već niz godina britko, duhovito i šarmantno vodi gledatelje RTL-a kroz brojne zabavne formate. Posebno, kaže, voli ovakve, 'feel good' žanrove. "Predivno je vidjeti talentirane mlade ljude koji traže svoj put. Imaju različite životne putove, bave se svime i svačime, no imaju istu želju i san. Tko ne bi volio to gledati ili biti dio toga? Tako da me zapravo slični osjećaji vode i kad ih gledam i kada vodim, a to je da navijam za njih i budem podrška. Kao voditeljica to mogu uživo i to je baš privilegija. Stisnuti im ruku kad ih ulovi trema, biti pored njih kada dolazi kritika. Da znaju da imaju nekog svog na pozornici", zaključila je Blaće.

Ne propustite doznati imena 10 finalista koja idu u emisije uživo! Recall faza 'Superstara' stiže u subotu i nedjelju od 20.15 sati na RTL-u!