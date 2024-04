Ne piješ alkohol? Imamo 12 sjajnih bezalkoholnih koktela koje trebaš isprobati

Na što prvo pomisliš kad ti netko spomene ljeto? Vjerojatno na sunce i – koktele! Kokteli su popularna pića koje obično čini kombinacija alkohola i sokova i prava su umjetnost. No da bi uživala u koktelima, ne moraš ni čekati ljeto, a ni piti alkohol. Postoji toliko jednostavnih bezalkoholnih koktela koje jedva čekamo isprobati. Najčešće su voćni i lako se pripremaju. Jesi li, recimo, znala da postoji bezalkoholni mojito, a bome i bezalkoholni koktel "Sex on the Beach"?

U moru recepata, izdvajamo 12 najboljih bezalkoholnih koktela koje vrijedi isprobati već danas. Sigurne smo da će svi uživati! Tako jednostavni, a tako ukusni! Krećemo od najpoznatijih A ako si ipak za malo alkohola, ovdje smo izdvojile najbolje alkoholne koktele.

Jednostavni bezalkoholni kokteli

Bez obzira na prigodu, bezalkoholni kokteli su sjajan način za dodavanje elegancije i zabave svakom okupljanju ili obiteljskom druženju.

Bezalkoholni Mojito

Sastojci:

20-ak listova metvice

2 dl soka od limete

kolutići limete

2 žlice smeđeg šećera ili meda

1 l gazirane vode

led

Priprema: U vrč stavi malo više od pola metvice i dodaj sok od limete. Drobilicom za led ili drvenom žlicom usitni metvicu dok se ne spoji s limetom. Zatim dodaj smeđi šećer i dobro izmiješaj. Dodaj gaziranu vodu, komadiće limete i ostatak metvice. Rashladi i dodaj led.

Bezalkoholna Pina Colada

Sastojci:

200 g ananasa

3 dl soka od ananasa, nezaslađenog

3 dl kokosovog mlijeka

led

2 žlice smeđeg šećera

Priprema: Uzmi pedesetak grama ananasa, odvoji ih i stavi u hladnjak. Ostatak ananasa (150 grama) izmiješaj u blender s ledom. Zatim dodaj kokosovo mlijeko, sok od ananasa i smeđi šećer po želji. Kad dobiješ glatku smjesu, prebaci u vrč i pusti da se ohladi. Po želji dodaj smrznute komadiće ananasa.

Moctail od jagode

Sastojci:

sok od jagode (smrznut u kockicama leda)

sok od limuna

svježa menta za ukras

mineralna voda

Priprema: Prethodno zamrzni sok od jagode u kockice leda. Ubaci ih u čašu pa dodaj mentu, sok od limuna i gaziranu vodu.

Batman

Sastojci:

180 ml soka od naranče

pola žličice grenadina

gazirana voda

Priprema: 2/3 čaše napuni ledom, ulij sok od naranče i grenadin. Dopuni mineralnom vodom I ukrasi komadićima naranče.

Spritz s narančom

Sastojci:

javorov sirup

sok od crvene naranče

mineralna voda

Priprema: Čašu napuni ledom, ulij javorov sirup, sok od crvene naranče i promiješaj. Dodaj mineralnu vodu i ukrasi po želji.

Pineapple Power

Sastojci:

konzerva ananasa

500 ml vode

¼ žličice đumbira

žlica meda

Priprema: Ananas izreži na komade, sa sokom ulij u shaker pa dodaj ostale sastojke. Miksaj na srednjoj brzini dok ne dobiješ ravnomjernu tekućinu. Ulij u čaše po izboru.

Koktel s lubenicom

Sastojci:

600 g lubenice

0,5 l mineralne vode

1 limeta

1 žlica meda

Priprema: Očisti lubenicu I nareži je na manje komade. Iscijedi limetu. Sve sastojke stavi u blender i miksaj. Posluži u čaši po želji.

Rajska limeta

žlica soka limete

tonik

Priprema: Ulij sastojke preko leda u čašu. Ukrasi kriškom limete.

Voćni bezalkoholni kokteli

Bilo da planiraš opuštenu večer s prijateljima ili tražiš način kako se rashladiti tijekom vrućih dana, voćni bezalkoholni kokteli su idealan izbor. S njihovim slatkim i osvježavajućim okusima, jednostavni su za pripremu, a mogućnosti su gotovo beskrajne.

Virgin Cosmopolitan

I ovo je bezalkoholna inačica poznatog koktela Cosmopolitan.

Sastojci:

90 ml soka od brusnice

30 ml svježe iscijeđenog soka limete

60 ml gazirane vode

30 ml soka od naranče

Priprema: U shaker stavi sok od brusnice, limete i gaziranu vodu. Dodaj led i lagano protresi pa ulij u čašu za martini. Po želji dodaj malo soka od naranče.

Virgin Sex on the Beach

Sastojci:

60 ml soka od brusnice

60 ml soka od naranče

60 ml soka od ananasa

60 ml soka od breskve

Priprema: Pomiješaj sve sokove i ulij ih preko leda. Najbolje bi bilo kad bi koristila svježe iscijeđenu naranču i breskvu. Ulij u čašu po želji.

Fruit Cooler

Sastojci:

330 ml soka od jabuke

jagode izrezane na komade

liimunov sok

litra mineralne vode

Priprema: Posipaj jagode šećerom, dodaj sokove i litru mineralne vode. Zatim dodaj kriške limuna I komade jabuke. Ulij u čaše po želji.

Flamingo

120 ml soka od brusnice

60 ml soka od ananasa

60 ml mineralne vode

150 ml soka od limuna

Priprema: Sve sastojke protresi u shaker s ledom. Natoči u veliku čašu, dotoči mineralnom vodom I promiješaj. Ukrasi limetom.