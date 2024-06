Beats&Bites: Na Mažurancu počinje omiljeni streetfood festival

Zagreb ovog lipnja postaje epicentar zabave za mlade, jer se Beats&Bites festival vraća u grad s bogatim programom koji će zadovoljiti sve ljubitelje dobre hrane, muzike i zabave. Od 6. do 15. lipnja, predivan Mažuranićev trg bit će domaćin ovog jedinstvenog događaja koji obećava nezaboravno iskustvo za sve posjetitelje.

Beats&Bites festival je, osim po svojim brojnim aktivnostima i muzičkom tematskom programu, poznat i po vrhunskoj ponudi streetfood specijaliteta, a ove godine donosi još bogatiji izbor delicija. Osam ugostitelja će se predstaviti s raznovrsnom i zanimljivom gastronomskom ponudom koja će uključivati najpoznatije svjetske streetfood zalogaje poput azijskih bunsa, američkih burgera i smash burgera, meksičkih tacosa, argentinskih empanada i slično.

Smash bar, koji je vrlo popularan među mladom publikom jer je uspješno popularizirao koncept smash burgera i kod nas, u ponudi će imati nekoliko vrsta smash burgera, ali i odlične tortilje. Kužina će ovoga puta predstaviti svoje novitete poput beef empanada, beefsteak sendviča i beef tortilja, brojne ukusne finger food zalogaje, kao i neodoljivi brownie sa sladoledom. Shank nam ovoga puta donosi razne azijske delicije uključujući Bao bunse, Korean fried chicken, gyoze, tempura shrimpse i mochi desert, uz povratak prošlogodišnjeg hita - chicken katsu sando. Bit Burger će posjetitelje oduševiti raznim vrstama burgera, od klasičnih do ljutih te chicken burgera. Panini bar se ove godine premijerno predstavlja na Beats&Bitesu s originalnim talijanskim paninima poput Mortadela genovese, Napolitano picante, Caprese, Prosciutto i Quatro formaggio. Taboo Taqueria se također po prvi puta predstavlja s raznim vrstama tacosa, uključujući birria tacose, tinga de pollo i vege tacose. Dobro poznati cocktail barovi Tipsy i Monkey pripremat će originalne i zanimljive koktele, uz studio G3, Jamnicu, Coca-Colu, Bavariu i autohtonu višku vinariju Vislander kako posjetitelji ne bi ostali žedni.

Foto: Promo

Ono što Beats&Bites razlikuje i izdvaja od drugih jest da to nije isključivo streetfood festival, već i mjesto za razne sportske i zabavne aktivnosti. Organizatori su ove godine pripremili najbogatiji zabavni i sportski program do sada, a na programu će se naći sportski kviz i kviz općeg znanja, wine&paint radionica, beer pong turniri, street art izložba, turniri u beli i modni buvljak, a gosti će se svakodnevno moći okušati i u stolnom nogometu te stolnom tenisu. Sve aktivnosti osmišljene su tako da svatko pronađe nešto za sebe i uživa u danima ispunjenim smijehom i dobrim društvom.

Svake večeri, festival će posjetiteljima pružiti priliku za ples i dobru atmosferu uz tematski muzički program mladih domaćih DJ-eva pa ćemo tako moći uživati u latino, pop, trap, RnB i drugim ritmovima u ljetnim noćima pod otvorenim nebom.

Festival će preko tjedna raditi od 16:00 do 23:00, petkom i subotom do ponoći, a vikendom od podne. Za one koji žele predah od svih aktivnosti, tu je i chill zona na travi, savršena za opuštanje i uživanje u ljetnim danima. Festival je i pet-friendly pa će u suradnji s Pet centrom biti postavljena i Pet zona s malim fontanicama, ali i organizirana brojna darivanja te aktivnosti kako bi i vaši krzneni prijatelji mogli uživati u ovom događanju. Osim toga, Mlinar će svim prisutnima svakodnevno dijeliti svoje pekarske proizvode, a Kotanyi brojne začine za hranu i pića.

Ulazak na festival je besplatan za sve posjetitelje, a za detaljni program i sve novosti pratite naše društvene mreže. Pridružite nam se na Beats&Bites festivalu i doživite jedinstveno iskustvo koje spaja najbolju hranu, muziku i zabavu u srcu Zagreba. Vidimo se!

Foto: Promo

Foto: Promo