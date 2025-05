Baš Naš festival vraća se na plato Gradec i to već u lipnju

„Za sve koji su pitali“ česta je poštapalica, što u razgovoru, što u svijetu društvenih mreža. Za omiljeni zagrebački festival uistinu su svi pitali kad će se opet vratiti na plato Gradec pa je pravo vrijeme da se najavi dugo očekivan povratak. Baš Naš festival vraća se na plato Gradec i to već 12. lipnja!

Najpoznatiji festival za rasplesane proljetne i ljetne noći u Zagrebu sa 25 dana trajanja vraća se na Gornji grad. Program otvaranja vratit će nas u 2000-e velikim pop hitovima s početka tisućljeća. „2000s & 2010s POP Nostalgia“ samo je najava odlične glazbe na festivalu. Plato Gradec postat će pozornica za brojne hrvatske DJ-eve kao i za gostovanje brojnih poznatih glazbenih programa – od najpoznatijeg RNB Confusiona, preko popularnog Taking The Trash Out i KPP koncepta do tematskih večeri poput Abba x Mama Mia ili Best of Eurovision. U prijevodu, ove će se sezone plesati više no ikad. Pod krilaticom „sunset“, jasno je da će se uživati i u najljepšim zalascima sunca na krovu grada. Dodamo li tome i brojne foto zone i predivne Instagramične kutke – Baš Naš ponovno je savršen festival za stvaranje uspomena, i za velike i za male.

Foto: Promo

U idiličnoj atmosferi, s lounge zonama koje će ovog proljeća zaživjeti u posebnim bojama i produkcijskim rješenjima, Baš Naš ponudit će i odličnu gastronomsku ponudu na koju su gosti itekako navikli. Street food uspješnice, popularne azijske delicije, domaći specijaliteti te inovativni, posebno kreirani zalogaji tek su dio ponude baš kao i neizostavni kokteli i signature pića po kojima je ovaj šareni festival poznat. Dobri afterwork partyiji u radnom tjednu, obiteljski „izleti“ u grad ili uvod u noćne izlaske vikendom? Kojoj god skupini pripadali, plato Gradec bit će odgovor, jer ovogodišnji program kreiran je za sve generacije.

Nema dvojbe da će se Zagrepčani i brojni ostali posjetitelji kao i velik broj turista ove godine družiti, zabavljati i uživati u ovom gornjogradskom izdanju sve do 6. srpnja.