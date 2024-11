Pronašle smo zdraviju verziju čipsa kojem apsolutno ništa ne fali!

Ma tko se ne voli opustiti ukusan, slasni čips. Svi želimo uživati u okusu i finoj hrskavosti zamamnog snacka, ali da pritom, po mogućnosti, odaberemo što zdraviju varijantu.

Čini se da ipak možemo i to!

Chio je izbacio Chio Lentil čips na bazi žute leće koji ima 40 posto manje masti, u odnosu na ostale Chio čips proizvode, uz visok udio vlakana i proteina. Chio Lentil čips nam stiže u nekoliko okusa, Paprika, Chio Sour Cream and Onion, a nedavno je stigao i novi okus, Chio Sea Salt.

A kakav je zaista i je li stvarno ukusan kao 'klasični' čips? Nema druge nego probati!

U redakciji smo okupili Danijelu, Iris i Niku, tri kolegice i istinske ljubiteljice čipsa, različite dobi i afiniteta pa smo ih zamolili da probaju sva tri okusa Chio Lentil čipsa, usporede s drugim snackovima u kojima inače uživaju i s nama podijele svoje dojmove.

Što inače grickate?

Iris: Grickam slano, uglavnom slani čips, čips s okusom paprike ili štapiće.

Danijela: Čips paprika, slani čips ili štapiće s raznim dodacima i tome slično.

Nika: Čips paprika i čips od vrhnja i luka. To je to, samo čips.

Probali smo sva tri Chio Lentil okusa, Chio Lentil Paprika, Chio Sour Cream and Onion i Chio Sea Salt. Došlo je vrijeme za trenutak istine. Za početak, možete li ocijeniti njihovu hrskavost ocjenom od 1 do 5?

Iris: Hrskavost bih ocijenila s ocjenom pet. Taman mi je hrskav kako treba, a nije prebučan, jer recimo kad gledam film, želim i čuti film, a ne svoje hrskanje.

Danijela: Mislim da je hrskavost na pravoj razini na kojoj treba biti. Ne volim kada previše 'hrska' jer smetam ljudima oko sebe. Ne moram nužno jesti čips doma na kauču pred TV-om nego ga mogu jesti u uredu, u javnom prijevozu, a ne želim zvukom hrskanja živcirati ljude oko sebe.

Nika: Ja bih isto hrskavost ocijenila s pet jer nema tu neku 'glasnoću', nisi toliko bučan drugima oko sebe. A imam osjećaj da se puno lakše topi u ustima nego standardni čips.

Danijela: Manje ostaje u ustima, bravo. Ne ostaje na zubima, što nas sve živcira.

A što kažete na samu teksturu čipsa?

Iris: Sviđa mi se to što je tako valovit... Ali sviđa mi se što je mekši od klasičnog čipsa. Znate onaj osjećaj kad ti se čips 'zapikne' u zubno meso ili nepce jer je tanak i ima oštre rubove. Chio Lentil je malo deblji, lakše se žvače.

Danijela: Slažem se. Topi se u ustima. Ali ono što mi se nekako najviše sviđa što mi uopće nisu masne ruke, a još kad znaš da grickaš nešto što je zdravije i manje masno od standardnih čipseva, to je svakako veliki plus.

Nika: Tekstura je definitivno drugačija od klasičnog čipsa, ali sviđa mi se. Nekako se dobro nadopunjuje s oblikom i okusom, tako da mi cjelokupni dojam pozitivan, odgovara mi tekstura.

Nakon što smo isprobali sva tri okusa i ocijenili hrskavost, vrijeme je da ocijenimo sami okus Chio Lentil čipsa.

Iris: Chio Lentil Sea Salt bi mogao biti mrvicu slaniji, ali mi je zato Chio Lentil Sour Cream and Onion odličan. Baš je dobar. Istovremeno je dovoljno intenzivan, a opet nekako suptilan. Baš je izvrstan.

Chio Lentil Paprika je basic, taman kako treba biti. Ali ovaj Chio Lentil Sour and Onion je čista petica.

Danijela: Sva tri okusa su mi OK, odabrala bih sva tri. Ali nisu mi intenzivni, ali to nije nužno loše. Jer kada usporedim to s nekim drugim čipsom intenzivnijeg okusa koji su duže na tržištu pa ih i češće konzumiram, treba mi velika količina vode.

Čim otvorim vrećicu, znam da ću morati nešto piti uz to… Uz ovaj čips to nije slučaj i to mi je zapravo odlično.

Nika: Ja bih isto rekla da je okus taman kako treba, sasvim zadovoljavajući. Nakon što ga gricneš, ne traži te da još satima i satima poslije jedeš čips. Iskreno, Chio Lentil Sea Salt ne mogu komentirati jer meni ni jedan slani čips nije dovoljno slan i fin, pa nisam prava osoba za to. Zato bih za okus svima dala peticu.

Nakon što smo prokomentirali okus, možemo ocijeniti i aftertaste, odnosno naknadni okus koji Chio Lentil ostavlja u ustima nakon konzumiranja.

Iris: Meni je aftertaste kod Chio Lentil čipsa super. Nježan je i uopće nisam žedna, što nakon drugih vrsta čipseva obično jesam.

Danijela: Da, ja bih isto to istaknula kao plus. Netko voli grickalice baš zato da nešto gricka, a kod tih intenzivnih grickalica moraš popiti puno vode, napuhan si, točno osjetiš da ti tijelo traži vode nakon te velike količine slanog. S druge strane, aftertaste kod ovog čipsa je lagan, a kad još povežem to s činjenicom da je od leće pa je samim time sigurno zdraviji od standardnog čipsa, baš mi je cool što zapravo znam da nešto zdravije jedem.

Nika: Aftertaste mi je odličan. Lagan, nije previše intenzivan.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Intersnack Hrvatska.