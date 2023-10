Najbolje vrste voća za prehranu s niskim udjelom ugljikohidrata

Mnogi ljudi žele smanjiti pretjerani unos ugljikohidrata i jako je dobro za zdravlje paziti na količinu unosa peciva i kruha. No ugljikohidrati se također nalaze u voću (što objašnjava njihovu slatkoću), pa bi neki ljudi mogli pomisliti da trebaju isključiti voće iz prehrane, a to je potpuno pogrešno.

“Iako mnoge dijete s niskim udjelom ugljikohidrata preporučuju izbjegavanje voća jer ima više ugljikohidrata zbog prirodnog šećera, ipak to ne treba činiti. Voće sadrži mnoge hranjive tvari koje su važne za zdravlje, a njihovo potpuno uklanjanje iz prehrane može biti štetno,” objašnjava nutricionistkinja Trista Best. Na primjer, voće (kao i povrće) osigurava unos vlakana koja su zdrava za srce, zajedno sa vitaminima, mineralima i antioksidansima koji pomažu u borbi protiv raznih kroničnih bolesti. Ne smije se zaboraviti da je voće vrlo važan dio prehrane, no neke vrste imaju i manji udio ugljikohidrata što će biti zanimljiva informacija ljudima koji žele smršavjeti.

Jagode i drugo bobičasto voće

Ovo mnogima omiljeno voće odlično je za sve ljude koji su na prehrani s niskim udjelom ugljikohidrata. No dobro je i drugo bobičasto voće poput kupina, borovnica ili malina. Dok se god jede umjereno radi se o dobrom izboru za slatki međuobrok s malo ugljikohidrata. "Bobičasto voće sadrži malo ugljikohidrata i dobar je izvor antioksidansa, vitamina C i vlakana", objašnjava nutricionistkinja Megan Wong. Na primjer, jedna šalica jagoda ima 8,2 grama ugljikohidrata, dok šalica malina ima 6,7 ​​grama ugljikohidrata.

Naranče

Naranče su još jedan odličan izbor voća s malo ugljikohidrata. Mala naranača sadrži 12,8 g ugljikohidrata. Osim toga, naranče su izvor kalija koji može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, objašnjava Wong. Hrana bogata kalijem pomaže u kontroli visokog krvnog tlaka jer kalij smanjuje djelovanje natrija. Kalij također pomaže u smanjenju napetosti u stijenkama krvnih žila, što dodatno pomaže u snižavanju krvnog tlaka. Naranče također sadrže veliku količinu vitamina C koji jača imunitet.

Kivi

Ukusno i zeleno voće je također dobar izbor za prehranu s niskim udjelom ugljikohidrata. Jedan kivi ima 8,3 g ugljikohidrata, 148 mg kalija, 26,2 mg kalcija i 56 mg vitamina C. Kivi je također pun vitamina C, a prema istraživanju antioksidansi u ovom voću mogu pomoći u smanjenju rizika od prehlade i gripe.

Breskve

Breskve su odlično voće jer se mogu jesti na bezbroj načina. Jedna manj breskva sadrži 13,9 grama ugljikohidrata, 196 mg kalija, 38,6 mikrograma vitamina A i 6,6 mg vitamina C. Fitokemikalije odnosno antioksidansi koje breskvama daju žuto-narančastu boju također povoljno utječu na zdravlje očiju.

Grejp

Grejp je također voće koje može biti odličan izbor za ljude koje žele konzumirati manje ugljikohidrata. Manji grejp sadrži 14 grama ugljikohidrata, a odličan je izvor vitamin C i kalija. U slučaju visokog krvnog tlaka, kalij iz grejpa može pomoći u stvaranju ravnoteže između količine tekućine i natrija u tijelu. To može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, a time se smanjuje rizik od moždanog udara i bolesti srca. No treba biti oprezan jer grejp može negativno utjecati u kombinaciji s određenim lijekovima. Potrebno je razgovarati s liječnikom ako se uzimaju lijekovi za liječenje visokog krvnog tlaka ili visokog kolesterola, ublažavanje simptoma alergije ili sprječavanje krvnih ugrušaka.

Dinja

Jedna šalica dinje ima 11,4 g ugljikohidrata, 17 mg vitamina, 362 mcg vitamina A i 245 mg kalija. Istraživanja su otkrila da vitamin C u dinji štiti tijelo od bolesti - ima protuupalna, antioksidativna i potencijalna antikancerogena svojstva.