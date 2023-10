Je li baš 10 tisuća koraka dnevno potrebno za bolje zdravlje? Stručnjaci imaju odgovor

Posljednjih 10 godina, sve je popularnije, brojati korake i pratiti koliko se krećemo. Bilo da je riječ o pametnom satu ili mobitelu, mnogi prije ili kasnije pogledaju jesu li dosegnuli tu 'magičnu' brojku 10 000 koraka dnevno. Upravo zato, ekipa emisije RTL Danas odlučila je provjeriti je li doista potrebno postići tih sada magičnih 10 000 koraka dnevno.

Marija iz Zagreba također broji korake i to mobitelom.

"Odem tu i tamo prošetat sa curicom svojom. Nisam nešto previše aktivna i prezaluđena tim brojanjem koraka," govori nam Lucija.

Da prohoda 10 tisuća koraka, prosječnoj osobi treba između 80 i 150 minuta.

Svjetska zdravstvena organizacija onima od 18 do 64 godine preporuča minimalno 150 do 300 minuta umjerene fizičke aktivnosti na tjedan ili 75 do 150 minuta one intenzivnije aerobne, uz vježbe jačanja velikih skupina mišića dvaput na tjedan ili više. Isto vrijedi i za starije od 65 kojima se posebno preporučuju vježbe ravnoteže i koordinacije.

VIŠE O SVEMU POGLEDAJ U VIDEU, ALI I ŠTO STRUČNJACI KAŽU