Nova godina, nova ja - obično je to jedna od najčešćih misli na početku nove godine. I to je zapravo vrlo dobra stvar jer uvijek je dobro zastati i razmisliti što želimo od života, u kojem smjeru idemo, ali jesmo li se dobro i brinuli za sebe. Ipak sve počinje od nas samih - da bismo imali dobar život u kojem ćemo se što lakše boriti sa svakodnevnim problemima vrlo je važno da budemo zdravi, ali i da se osjećamo energično.

Stoga je upravo početak nove godine i završetak prosinačkih zabava pravo vrijeme za promjene, ali i čišćenje tijela i vraćanje na prave postavke. Siječanj je najbolje vrijeme za promjene u prehrani jer svi žive puno mirnije, a uvijek je dobro krenuti od doručka te uvesti određene dodatke prehrani koji će pomoći tijelu da se lakše očisti od toksina.

Zato smo odlučili provjeriti što se nudi u dm katalogu, a važno je da se radi o proizvodima iz kategorije osviještene prehrane i dodacima prehrani, ali i da su po pristupačnim cijenama. dm u svojoj ponudi stalno nudi kvalitetne proizvode po dobrim cijenama što znači nema jurnjave po akcijama. Kupovina proizvoda iz kategorije osviještene prehrane, bez stresa, može se obaviti u svim prodavaonica dm-a ili u dm online shopu. Vrlo jednostavno, a opet sve na jednom mjestu, te smo zbog toga izdvojile 10 proizvoda zbog kojih ćemo se sigurno osjećati bolje i energičnije.

ORTIS D-Toxis Pure Aqua za detoksikaciju, 7 kom. - 14,55 €

D-Toxis Pure Aqua tekući dodatak prehrani s okusom maline prepun je snažnih sastojaka za detoksikaciju. Ovaj je dodatak savršen za svakoga tko želi očistiti organizam od štetnih tvari i podržati svoje cjelokupno zdravlje. D-Toxis formula pažljivo je izrađena s mješavinom prirodnih sastojaka koji zajedno pomažu u oslobađanju vašeg tijela od toksina i nečistoća. Ovi sastojci uključuju ekstrakte čak 6 biljaka (zeleni čaj, breza, artičoka, komorač, čičak, tamarind). Korišteni biljni ekstrakti ekološkog su podrijetla i ciljano djeluju na uklanjanje toksina iz organizma. Bilo da želite podržati svoje tijelo tijekom čišćenja ili samo želite dodatno ojačati svoj organizam, D-Toxis Pure Aqua dodatak prehrani savršen je izbor. Isprobajte ga danas i iskusite dobrobiti zdravijeg i energičnijeg stanja

dmBio pahuljice od 4 vrste žitarica, 500 g - 1,85 €

Ukusna dmBio mješavina žitarica sadrži samo četiri najbolje vrste žitarica. Lagano pareni zob, pir, raž i ječam iz organskog uzgoja spajaju se u predivne pahuljice. Odličan je dodatak za müsli, kaše, napitke od žitarica i razne veganske recepte.

dmBio napitak od badema 1l - 2,65 €

dmBio napitak od badema blagog kremastog okusa raznovrsno je primjenjiv. U proizvodnji napitka koriste se bademi iz certificiranog ekološkog uzgoja iz Španjolske. Možete ga konzumirati kao samostalni napitak ili kao dodatak kavi, müslijima i smoothiejima. Odličan je i za pripremu slastica i kao dodatak jelima tijekom kuhanja. Napitak možete začiniti i prstohvatom burbon vanilije.

dmBio integralni krekeri od pira, 100g - 1,31 €

dmBio veganski krekeri od cjelovitog zrna pira iz ekološkog uzgoja. Imaju prirodno ukusan okus i potječu s jednog švicarskog obiteljskog gospodarstva. Idealni su za grickanje ili kao mali međuobrok.

Ortis forte voćne kocke za reguliranje probave 120 g - 9,15 €

Ortisan forte voćne kocke su 100 % prirodan dodatak prehrani za reguliranje probave. Sadrže smokvu, rabarbaru, tamarind i kim. Smokve pridonose normalnoj funkciji crijeva, rabarbara olakšava pražnjenje crijeva, tamarind potiče pražnjenje crijeva, a kim pomaže smanjenju nadutosti. Moderan način života s puno stresa i malo tjelesne aktivnosti čest je uzrok usporenog rada probavnog sustava što otežava funkcioniranje našeg organizma. Ortisan forte voćne kocke pomažu u regulaciji probave, a namijenjene su za odrasle i djecu stariju od 12 godina.

alpro desert od soje s okusom čokolade 4 kom., 500 g - 3,15 €

Alpro desert od soje s okusom čokolade kremasti je spoj koji spaja blagodati soje na biljnoj bazi s bogatim okusom čokolade. Svileno glatka, kremasta tekstura i bogati, puni okus čokolade svaku žlicu ovog deserta čine ukusnom senzacijom i praznikom za vaše nepce. Alpro desert od soje s okusom čokolade je 100 % na biljnoj bazi i ne sadrži laktozu i mliječne bjelančevine. S niskim je sadržajem masti i ne sadrži gluten, umjetna bojila i konzervanse.

dmBio namaz od shiitake gljiva i šampinjona 125 g - 2,10 €

dmBio namaz od shiitake gljiva i šampinjona zbog svoje kremaste konzistencije ima razne načine primjene - kao namaz za kruh, za pripremu ukusnih umaka ili oplemenjivanje njihovih okusa.

GreenLab liposomal vitamin C tekući, 150 ml - 17,90 €

GreenLab tekući oblik vitamina C osigurava brzu apsorpciju i izvrsnu biodostupnost. Idealno je rješenje za sve koji ne vole uzimati kapsule, ali žele snažnu zaštitu imuniteta koju osigurava ovaj važan i svestrani vitamin. Preporučena dnevna doza tekućeg vitamina C je 5 ml (odmjeriti priloženim dozatorom). Osim obrane imunološkog sustava, vitamin C smanjuje umor i iscrpljenost, doprinosi stvaranju kolagena, osigurava normalnu apsorpciju željeza te povoljno utječe na funkcioniranje živčanog sustava.

Kraš mliječna i tamna čokolada sa stevijom, 80 g - 1,70 €

Dorina tamna čokolada bez šećera oduševit će vas svojom kremastom strukturom koja se topi u ustima. Odlična je kao desert ili popodnevna užina za sve čokoladoljupce i sladokusce. Dorina tamna čokolada bez šećera sadrži najmanje 48% kakao dijelova koji su zaslađeni prirodnim sladilom od stevije. Primjerena je za svakodnevne slatke užitke.

Naturavita čaj kadulja - 1,35 €

Naturavita čaj od kadulje čaj je sa snažnim antiseptičkim svojstvima. Imate li grlobolju, prehladu ili upalu ili vas boli zub odaberite Naturavita čaj od kadulje i upotrijebite ga za ispiranje grla i zubne šupljine. U umjerenim količinama svojim ljekovitim svojstvima može umiriti upalu želudca ili jetre. Izaberite čaj od kadulje kao najvjernijeg čajnog saveznika te ublažite svoje tegobe.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native kreativnog tima i dm-a!