Kako djeci reći da ne postoji Djed Božićnjak? Čarolija ne mora nestati

Ako ste odlučili djeci reći da Djed Božićnjak ne postoji vodite računa da jednom kada to saznaju nema više povratka i to više ne mogu ne znati. Pa evo što bi bilo dobro djeci objasniti o ovom djedici.

Prije svega bi im bilo dobro dati do znanja da je Djed Božićnjak simbol. Odnosno, da Djed Mraz kojeg vide po gradu, u božićnom vlaku… je zapravo osoba koja je obučena u kostim kako bi nas podsjetila na neke stvari. Konkretno, da nas podsjeti da je jednom davno živio čovjek velika srca po imenu Sv. Nikola. On je želeći pomoći potrebitima, u tajnosti davao novac ljudima kojima je bio potreban za namirivanje osnovnih ljudskih potreba. Također nas nastoji podsjetiti kako se trebamo odnositi jedni prema drugima. Da trebamo biti ljubazni, otvorena srca i pružiti pomoć i podršku kako našim najmilijima tako i drugim ljudima.

I kada ste jednom otkrili tajnu poklona ispod bora, i dalje možete sačuvati čaroliji koju nam Božić donosi. Naime, bez obzira na to što ste djeci obznanili da Djed Božićnjak ne postoji možete se dogovoriti da ćete igrati igru Djed Božićnjak pretvarati se da i dalje postoji. Ipak je zabavno i veselo kada koristimo svoju maštu i vjerujemo u čaroliju.

Isto tako bilo bi dobro dati im do znanja da su sada i oni dio onih koji znaju priču o Djedu Božićnjaku i da trebaju preuzeti njegovu ulogu. A to znači da manjoj djeci ne biste trebali o tome pričati. Da trebaju sudjelovati u potrazi za poklonima i njihovom pakiranju i pripremanju. I da pomažu drugima kada kod vide da im je potrebna pomoć. Pa kada pomognu nekoj baki u prelasku preko ceste, kada nekome tko ima pune ruke otvore vrata, kada prijatelju pomognu oko zadaće - oni su tada Djed Božićnjak.

I za kraj dajte im do znanja da je glavna ideja priče o Djedu Božićnjaku, pomaganje drugima iz srca, poklanjanje drugima iz srca. I sve to bez očekivanja da ih za to netko pohvali ili nagradi.

POGLEDAJ VIDEO: TREBA LI PUSTITI DIJETE DA SE SAMO IGRA?