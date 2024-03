Konferencija financijske pismenosti: Prilika za financijsko osnaživanje žena

Ekonomski fakultet - Zagreb 20. ožujka ponovno će biti domaćin Regionalne konferencije financijske pismenosti naziva “Financije budućnosti: Inkluzivnost i održivost” koja će se održati kao dio projekta Tjedan financijske pismenosti. Ovo će biti izvrsna prilika za sve one koji se žele besplatno obrazovati, proširiti svoje znanje o financijama te otkriti tajne uspješnog upravljanja novcem.

Ovogodišnji program istražit će cijeli spektar zanimljivih i relevantnih tema i okupiti eminentne predavače i paneliste koji će kroz 3 dinamična panela raspravljati o ulaganjima u vremenima inflacije i nestabilnosti, održivim financijama kao obliku investicije za bolju budućnost planeta te financijskom osnaživanju žena. Na panelima će sudjelovati domaći, regionalni i svjetski stručnjaci, sveučilišni profesori, predsjednici i članovi uprava istaknutih financijskih institucija i regionalnih kompanija, autori knjiga, uspješni poduzetnici, političari i opinion makeri.

Među brojnim sudionicima konferencije ističu se izv.prof.dr.sc. Marko Primorac, ministar financija, Mark Davis, Regionalni Direktor Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Srednju Europu te Lisa Carmen Wang, poduzetnica i autorica knjige “Poslovna biblija: Opako sposobne”.

Lisa Carmen Wang održat će predavanje na temu “Investing in Female Entrepreneurs and The Future of Billion-Dollar Women-Led Businesses”. Njen utjecaj prepoznat je na globalnoj razini, čemu svjedoče priznanja Forbesa kao jedne od 30 najutjecajnijih osoba mlađih od 30 godina te pozicija među 100 najmoćnijih žena prema časopisu Entrepreneur.

Kroz njen neposredan i autentičan pristup, sudionici će imati priliku čuti ključne financijske lekcije iz prve ruke.

Definirajte svoje vrijednosti, viziju i svrhu u životu. Usudite se sanjati jer možete ići samo onoliko daleko koliko ste spremne zamisliti svoj san. Usudite se biti drugačije i naučite kako prestati mariti za mišljenje većine ljudi oko vas - to je jedini način da pristupite svojoj pravoj moći kao žena, kada zanemarite buku vanjskog svijeta i slušate što vam srce govori. Stavite svoju financijsku slobodu na prvo mjesto i obrazujte se kako biste mogle početi stvarati novac prema vlastitim uvjetima i postati svoja vlastiti šefica, a kada počnete zarađivati novac, počnite ulagati taj novac kako biste ga mogle početi umnožavati. - poručila je Lisa Carmen Wang.

Lisino predavanje prethodit će panel raspravi na temu: Financijsko osnaživanje žena: Samopouzdanjem do uspjeha. Na panelu o financijskom osnaživanju žena sudjelovati će inspirativne panelistice: Andrea Čović Vidović, voditeljica Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Nadja Schaps Horvat, predsjednica Uprave Implant centra Martinko i suosnivačica PWMN Zagreb, Irena Čaček, odvjetnica, odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić i Dora Martinović, poduzetnica i influencerica.One će podijeliti svoje priče, iskustva i perspektive o važnosti obrazovanja i financijske pismenosti žena i ulozi žena u društvu, istražujući teme poput rodne ravnopravnosti, liderstva i osobnog razvoja.

Duboko sam počašćena sudjelovanjem na Panelu o financijskom osnaživanju žena. Kroz vlastito iskustvo kao influencerice i poduzetnice, shvatila sam koliko je važno da žene preuzmu kontrolu nad svojim financijama, svojom sadašnjosti i budućnosti. Samopouzdanje i znanje ključni su alati koji nam omogućuju neovisnost, sigurnost i prosperitet. Veselim se dijeljenju svojih iskustava i savjeta s drugim ženama te poticanju našeg zajedničkog rasta i uspjeha. - rekla nam je Dora Martinović, poznatija kao Dorica 505.

Financijska pismenost nije samo ključ za financijski uspjeh pojedinca, već i moćan alat za osnaživanje zajednice. U svijetu gdje žene igraju sve važniju ulogu u gospodarstvu, ulaganje đu njihovo financijsko obrazovanje i financijsko samopouzdanje postaje imperativ. Na Tjedan konferenciju financijske pismenosti pozivamo sve žene koje žele preuzeti kontrolu nad svojim financijama, izgraditi svoje samopouzdanje i postati vođe vlastite financijske budućnosti. U tom kontekstu iznimno nas veseli dolazak nekih od najuspješnijih i najzanimljivijih znanstvenica, poduzetnica, liderica i influencerica u regiji, ali i svijetu. - istaknula je dr.sc. Dajana Barbić, izvanredna profesorica s Ekonomskog fakulteta i organizatorica Tjedna i konferencije financijske pismenosti.

Obilježite Svjetski tjedan novca i ne propustite biti dio inspirativnih i edukativnih panela i predavanja, ali i odlične zabave na drugom Tjednu financijske pismenosti u Zagrebu!

Klikom na link osigurajte na vrijeme svoje mjesto na konferenciji. Sve o Tjednu financijske pismenosti pratite putem web stranice, te stranica društvenih mreža IG, LinkedIn, TikTok.