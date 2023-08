Je li vaše prijateljstvo gotovo? Evo znakova po kojima ćeš to prepoznati

U određenom trenutku u životu svi mi imamo svoju glavnu grupu bliskih prijatelja. Dakako, kako godine prolaze, s nekim smo ljudima bliži, od drugih se udaljavamo. Ljudi se mijenjaju i prerastaju jedni druge.

Iako je ta životna činjenica pomalo tužna, gotovo će svatko tijekom života iskusiti prekid nekog prijateljskog odnosa. Može biti neugodno i pomalo čudno kada shvatimo da je naš nekoć blizak prijatelj postao samo znanac, ali sve je to dio života.

Postoje prijateljstva koja traju cijeli život, ali su rijetka. S godinama, neka prijateljstva jednostavno izbijede. No, kako znati da je prijateljstvu došao kraj? Postoje znakovi koji to pokazuju, a u nastavku otkrivamo one najčešće.

Više se ne družite toliko često

Možda si primijetila da je tvoja nekada jako dobra prijateljica na društvenim mrežama objavila neku fotografiju zbog čega ćeš shvatiti da se niste družile godinama. Kada prijateljstvo završi ili ide prema kraju, ljudi se više ne trude raditi zajedničke planove. Vjerojatno ti više nije stalo do toga da se toliko često družite. Dogodi se život, svatko ima neke svoje obaveze i prijateljstvo jednostavno izblijedi.

Imate odvojene grupe prijatelja

Ne samo da se više ne družite, već si primijetila i da se ne krećete u istim krugovima. Ona ima neke svoje prijatelje, a ti svoje i zapravo ste jako rijetko zajedno. Ako se tvoji prijatelji i njezini prijatelji ne poznaju ili ne druže, to bi mogao biti znak da je vaše prijateljstvo završilo i da ste krenule u različitim smjerovima.

Vaši su razgovori bazirani na uspomenama

U onim rijetkim trenucima kada nađete vremena da se vidite, možda ćeš primijetiti da razgovor između vas dvije više ne teče tako glatko kao prije. Ono što je nekada bilo ležerno druženje sada se pretvorilo u neugodne susrete koji nalikuju nespretnim prvim spojevima. Kao rezultat toga, na kraju samo pričate o dobrim starim vremenima i prisjećate se kako je to nekada bilo jer zapravo nemate više ništa zajedničko u sadašnjosti.

Ona ne zna što se događa u tvom životu

S obzirom na to da ste se udaljile, s njom više ne dijeliš informacije o tome što se događa u tvom životu. Primjerice, ako si se posvađala s dečkom, ona nije osoba koju ćeš nazvati i požaliti joj se ili s njom podijeliti neku sretnu vijest. Ako s njom više ne dijeliš toliko kao prije (niti ona s tobom), to je znak da se vaše prijateljstvo bliži kraju i da naprosto više niste toliko bliske.

Imate različite interese

Tijekom života, naši se interesi i hobiji mijenjaju, no naši bliski prijatelji obično su upućeni u sve naše male hirove i životne promjene. Iako to ne mora nužno značiti da je prijateljstvu kraj, ako tvoja prijateljica nije uključena u tvoje nove hobije ili ako ni ti ne znaš čime se ona danas bavi, onda je to vjerojatno zato što ste se počele udaljavati.

Ne nedostaje ti

U ovom trenutku možda misliš da će ti ona nedostajati ako u potpunosti prekinete prijateljstvo, no zapitaj samu sebe nedostaje li ti osoba s kojom si u osnovnoj školi bila najbolja prijateljica? Budi realna i sagledaj svoju prijateljicu kao osobu kakva je sada i zapitaj se hoće li ti zaista nedostajati. Ako neće, onda se pomiri s činjenicom da je vaše prijateljstvo gotovo.

Razgovarate samo putem društvenih mreža

Danas je lako biti prijatelj sa svima – putem društvenih mreža. Iako nam društvene mreže omogućavaju da ostanemo u kontaktu, ako je to jedini način komunikacije između tebe i tvoje prijateljice, to je pokazatelj da se vaše prijateljstvo hladi. Međutim, sjajna stvar kod društvenih medija je ta što i dalje možete ostati u kontaktu i održavati odnos kakav vam odgovara, iako vaši životi idu različitim stazama.