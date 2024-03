Kako jasno izraziti svoje želje u obitelji i na poslu i što kada nas okolina 'ne čuje'?

Nekada kolege na poslu ne naprave ono što smo od njih tražili, djeca ignoriraju što smo im rekli, naprave upravo ono što smo si im rekli da ne smiju uraditi. Što je razlog tome? Pa nedovoljno jasna komunikacija. Iako bi ljudi trebali moći shvatiti što od njih želimo kada nešto kažemo, to baš nije uvijek tako.

Pa evo primjera: "Molim te sutra dođi na vrijeme na posao jer imamo sastanak s klijentom". Vjerujem da većina vas smatra da je to sasvim jasna i razumljiva poruka. Međutim, nije!

Što znači doći na vrijeme na posao? Vama to može značiti da ste u 8:00 na svom radnom mjestu. Netko drugi može smatrati da je doći na vrijeme na posao između 8 i 8:15. Vjerujem da su neki od vas imali baš takvog kolegu/icu koji je po vama stalno kasnio/la, ali on/ona to nije tako doživljavao/la.

Jeste li ikada nekome rekli "nemoj zaboraviti uzeti ključeve ili ne smijem zaboraviti kišobran" i upravo to se i dogodi? Vjerujem da jeste. Znam da ja jesam. Sve dok nisam shvatila da se krivo izražavam. Odnosno, da se izražavam kako sam naučila. Međutim, iako je naučeno, to ne znači da je i dobro.

Mozak mnoge riječi raspoznaje kao 'nejasne'

A zašto je tome tako? Naš um ima problema s procesuiranjem riječi poput "ne" i "nemoj". S tim se jako muči i zbog toga te riječi najčešće ignorira, i stavlja fokus na ono što može procesuirati odnosno ono što smo rekli nakon "ne" i "nemoj, zaboraviti uzeti ključeve i zaboraviti kišobran!.

Ista je stvar i kada koristimo pojmove poput pospremiti, počistiti, raščistiti, čisto, uredno, složeno, toplo, ugodno. To su pojmovi koji za svakog od nas imaju drukčije značenje.

Tako na primjer, za dijete raščistiti pod može značiti da sve stvari stavi na jednu hrpu u neki kut sobe. Dok za vas to znači da stvari pospremi na određena mjesta. I onda kada vidite što je napravilo, vi pobjesnite jer vas nije poslušalo. Ali, ne, ono vas nije ignoriralo! Ono je samo napravilo to što je njegov mozak interpretirao da znači raščistiti pod.

Naime, naš mozak radi po principu utroška što manje energije. I ono što iziskuje dodatnu potrošnju energije se ignorira. Pa tako i nejasna molba da se na vrijeme dođe na posao ili nemoj zaboraviti uzeti ključeve ili raščisti pod.

Međutim, mozak brzo i lako procesuira informacije i točno zna što mu je činiti ako kažemo na ovaj način:

"Molim te sutra dođi u 8:00 na posao jer imamo sastanak s klijentom."

"Uzmi ključeve."

"Moram uzeti kišobran."

"Stavi knjige na stol, odjeću stavi u ormar, igračke stavi u kutiju…“

Iva Brčić, mag.soc./phil., trenerica terapijskih tehnika za djecu i mlade, praktičar u radu s Asocijativnim kartama, trenerica Nenasilne komunikacije u procesu međunarodne certifikacije. Podučava i živi Mindfulness i Nenasilnu komunikaciju iz dana u dan.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO JASNO POSTAVITI GRANICE?