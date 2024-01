Sudbonosna godina: Ova 3 horoskopska znaka u 2024. svoju ljubav će okruniti brakom

Siječanj miriše na nove početke – kako na poslovnom planu, tako i na osobnom. Nova godina je tu i svi se pitamo kakva će nam biti. Hoće li donijeti izazove i prepreke ili će biti više lijepih trenutaka? Hoćemo li baš 2024. pamtiti po nekoj velikoj prekretnici ili važnom događaju u našem životu ili će to ipak biti samo jedna rutinska godina, ni po čemu posebna?

Ako pogledamo u ljubavni horoskop za 2024., čini se kako će upravo godina pred nama mnogima biti prilično romantična. Osobito za pripadnike nekoliko horoskopskih znakova imamo lijepe vijesti: mogu se veseliti prekrasnim trenucima u dvoje, a postoje i velike šanse da će upravo u 2024. reći "sudbonosno da" i sretno uploviti u bračne vode. Zato, ako si pripadnica jednog od ova tri horoskopska znaka, slobodno kreni u isprobavanje vjenčanica:

Bik

Senzualni će Bikovi tijekom ove godine otkriti neke nove, pozitivne strane svog partnera ili partnerice pa će se osjećati kao da su se opet zaljubili. Njihova će veza biti čvršća nego ikad, osobito nakon što s partnerom prebrode neke izazove na koje će možda naići tijekom siječnja. Već od veljače sve će procvasti, a vrhunac ljubavi Bikovi će doživjeti usred proljeća kad zvijezde pripadnicima ovog zemljanog znaka predviđaju jedno veliko iznenađenje ili ostvarenje sna na romantičnom planu. Biti zaljubljen u proljeće – može li biti ljepše?

Vaga

Za Vage će 2024. biti u znaku ljubavi i erotike – i to već od samog početka. Počevši od siječnja pripadnici ovog zračnog znaka imat će mnogo prilika uživati u romantičnim trenucima u dvoje, a ovo će itekako očvrsnuti vezu i produbiti intimu. Vage će u milosti zvijezda biti i cijelo proljeće, a nakon toliko lijepih mjeseci sve će kulminirati u rujnu kad će Vage napraviti jedan veliki korak naprijed – hoće li to biti vjenčanje, zaruke, zajedničko useljenje ili planiranje djece, neka ostane iznenađenje.

Foto: Pexels

Škorpion

Osobe rođene u ovom vodenom znaku godinu će započeti promišljanjem o odnosima koji su im bitni u životu. Nastojat će produbiti i ojačati veze do kojih im je stalo, osobito će se to odnositi na odnos s njihovom drugom polovicom. Škorpioni su i inače poznati po tome da su strastveni i erotični, a u 2024. ove će njihove osobine još više doći do izražaja. Iako su inače zlopamtila i skloni manipulaciji, tijekom ove godine Škorpioni će se pokazati u boljem svjetlu te će upravo zahvaljujući njihovom trudu i pozitivnom stavu ljubavna veza izdržati svaki pritisak i prebroditi eventualne izazove. Zahvaljujući osjećaju stabilnosti ljubavni će odnos osnažiti i vrlo je moguće da upravo u narednih 12 mjeseci veza bude okrunjena brakom ili oplemenjena zarukama.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO BITI SRETAN?