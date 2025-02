Pun Mjesec stiže sutra: Stvorit će pravu dramu za ova 3 znaka

Ovaj mjesec donosi vrhunac koji unosi uzbuđenje u kozmičku atmosferu tik prije Valentinova. Pun Mjesec u vatrenom Lavu doseže svoj vrhunac 12. veljače, donoseći užarene vibracije i dramatične promjene, posebno za neke znakove. Sezona Vodenjaka potiče oslobađanje od društvenih normi, dok Lav unosi strast i potrebu za autentičnim izražavanjem. Samopouzdanje je ključno, a vjerovanje u sebe pola je bitke. Merkur uz Sunce u Vodenjaku donosi svježe ideje, no unosi nepredvidivost i izazove. Ovo je vrijeme za inovativno razmišljanje i hrabre korake.

Sezona je Vodenjaka, što znači da je u zraku prisutna revolucionarna energija koja potiče sve znakove da preispitaju vlastita pravila i prestanu dopuštati društvenim normama da diktiraju njihov način života. Energija Vodenjaka poziva sve da se oslobode konvencija i prihvate objektivniji način razmišljanja.

Bik

Bik je jedan od znakova koji će najjače osjetiti utjecaj Punog Mjeseca 12. veljače. Lunarna energija u Lavu obećava puno drame – što i nije iznenađujuće za ovaj hrabri i izražajni vatreni znak. Sunce, Mjesec i Merkur su u kvadratu s Uranom u tvojem znaku, što te prisiljava da izađeš iz svoje zone emocionalne sigurnosti i sagledaš svijet iz nove perspektive. Da bi ostvarila svoje dugoročne ciljeve i vizije, potrebno je duboko unutarnje preispitivanje, ali moraš biti spremna evoluirati i prihvatiti vlastitu istinu. Promjena je neizbježna, ali potrebna je hrabrost da bi se oprostila od prošlosti i krenula naprijed. Ovaj Puni Mjesec može te staviti pod pritisak, no uz dovoljno samopouzdanja i odlučnosti, možeš prevladati svaki izazov.

Lav

Ova lunacija potiče tvoje ciljeve, želje i ambicije, ali te također podsjeća da je put do uspjeha često popločen preprekama i neočekivanim obratima. Bilo da je riječ o pritiscima drugih ljudi, neočekivanim promjenama u karijeri ili emocionalnom teretu iz prošlosti, shvatit ćeš da se vlastiti snovi ne ostvaruju lako. No, to ne znači da ih ne možeš ostvariti. Ova lunarna energija osvjetljava tvoje neupitno samopouzdanje i hrabrost, omogućujući ti da u potpunosti prigrliš svoju autentičnost. Kada ostaneš vjerna sebi i ne dopustiš da vanjski pritisci oblikuju tvoju viziju budućnosti, uzdići ćeš se iznad drame i usmjeriti na svoje ciljeve. Odbaci sve što nije važno i kreni sigurnim korakom prema svojim snovima.

Vodenjak

Vodenjak je jedan od znakova na koji će najviše utjecati Puni Mjesec. Ova pojava naglašava sve važne veze koje oblikuju tvoj život. Kao objektivan i analitičan znak, često sagledavaš stvari iz šire perspektive i distanciraš se od emotivnih komplikacija koje dolaze s interpersonalnim vezama. No, sada je vrijeme da se usmjeriš na vlastite osjećaje i razmisliš o emocijama koje proizlaze iz tvojih odnosa. Tvoje uspomene i ranjivosti mogu iznenada isplivati na površinu, ometajući tvoju sposobnost da se u potpunosti zaštitiš od emotivnih utjecaja. Pustiti ljude bliže sebi može biti zastrašujuće, ali najhrabrija i najinspirativnija stvar koju možeš učiniti je dopustiti si da budeš ranjiva. Znaj da nitko ne može ugroziti tvoju autentičnost.