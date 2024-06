Nepovjerljivi i ljubomorni: Ova 3 znaka tajno provjeravaju partnerov mobitel

Oko teme ljubomore lome se koplja. Neki tvrde kako je malo ljubomore začin strasti, dok drugi smatraju kako u zrelom i zdravom odnosu ljubomori naprosto nema mjesta. Bez obzira na to, neki su ljudi jednostavno skloniji biti ljubomorni i nepovjerljivi, često i zbog nezaliječenih rana prošlih veza. Osim toga čini se, barem ako je vjerovati zvijezdama, da su neki horoskopski znakovi češće ljubomorni od drugih - tvrdi poznata američka astrologinja Stina Garbis za Bustle.

Potajice čitati partnerove poruke u mobitelu većina smatra nedopustivim narušavanjem tuđe privatnosti i mnogima bi takvo ponašanje bio dovoljan razlog za prekid veze ili barem za vrlo ozbiljnu raspravu. Naime, povjerenje bi trebalo biti temelj svake dobre veze. Ipak, neki ljudi si jednostavno ne mogu pomoći.

Jesi li ikad ulovila partnera sa svojim mobitelom u rukama ili si sama došla u iskušenje da vidiš s kim se dopisuje i što radi online? Pripadnici ova tri znaka imaju najveće šanse za takvo nepovjerljivo ponašanje, zato svakako provjeri nalazite li se ti ili tvoj partner među njima:

Blizanci

Pripadnici ovog zračnog znaka skloni su tome tu i tamo, kad im se ukaže prilika, zaviriti u partnerov mobitel. No, za razliku od druga dva znaka na našem popisu, kod Blizanaca nije riječ o nedostatku povjerenja. Ono što ih potiče na ovakve loše poteze zapravo je znatiželja. Blizanci žele znati sve o svom partneru, zanima ih svaka novost u njihovom životu i ne vole da im se bilo što taji - čak i ako je potpuno bezazleno. Zbog te svoje znatiželje ponekad prelaze tuđe granice i sve stavljaju na kocku.

Škorpion

Nikoga nije iznenadilo što se na popisu ljubomornih i nepovjerljivih znakova našao Škorpion. Ovaj je znak mističan, tajnovit i vrlo strastven, ima izraženu erotičnost, ali i posesivnost. No prije svega, pripadnici ovog vodenog znaka izuzetno su odani i sve bi učinili za osobe koje vole. Imaju i veoma snažnu intuiciju koja će im odmah dati naslutiti da je nešto pošlo po zlu u vezi. U takvim trenucima inače ponosan Škorpion dohvatit će se partnerovog mobitela ili laptopa i malo pronjuškati. Pri tom zapravo Škorpioni samo traže dokaze za ono što su osjetili - a kad je prevara u pitanju, intuicija ih nažalost rijetko vara.

Foto: Pexels

Jarac

U vezi Jarčevi najviše drže do sigurnosti. Vole čvrste temelje i jasna pravila, kao i postavljene granice. Jednaki su i što se posla tiče. Imaju dobar "nos" za druge i baš će zahvaljujući svojoj velikoj potrebi za sigurnosti odmah primijetiti ako se partner ponaša sumnjivo. U tom će slučaju po hitnom postupku, ali vrlo spretno i tajnovito, provaliti u sve partnerove profile te će u maniri pravog detektiva otkriti što se zbiva do u najsitnije detalje. Pred Jarcem koji želi znati što se događa ništa se ne može sakriti. Ako pak među partnerovim porukama ne naiđe ni na što sumnjivo, nastavit će dalje kao da ništa nije bilo, vješto skrivajući ovu opasnu naviku od svoje voljene osobe. Sve do iduće prilike.