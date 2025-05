Nevolje u raju: 4 horoskopska znaka koja u 2025. mogu očekivati prekid ljubavi

Ljubav je nepredvidiva, a kada se u igru uključe i nebeska tijela – sve postaje još složenije. Do kraja 2025. mnogi će se odnosi naći pod povećalom, ali neka četiri horoskopska znaka posebno su izložena potencijalnim prekidima i razvodima, zahvaljujući snažnim astralnim utjecajima.

Ove godine svjedočimo nekoliko ključnih nebeskih događaja: retrogradna Venera u djevici, dvije pomrčine koje zahvaćaju polja odnosa (posebno u rujnu i listopadu), te napeti kvadrati Plutona, Saturna i Urana s osobnim planetima pojedinih znakova. Sve to stvara emocionalne vrtloge, otkriva pukotine koje su se godinama skrivale ispod površine i donosi odluke koje više nije moguće odgađati.

Jupiter, planet ekspanzije, donosi potrebu za slobodom i osobnim rastom, ali u lošim aspektima sa Saturnom i Neptunom može izazvati iluzije, preuveličane emocije i razočaranja. Uran – simbol iznenadnih obrata – unosi nepredvidivost u partnerske odnose, a retrogradni Merkur vraća nas starim temama i neizgovorenim osjećajima.

U takvom astrološkom kaosu, jasno je da neki znakovi neće moći izbjeći suočavanje s istinom – koliko god ona bila bolna. Iako prekidi i razvodi nisu nužno negativni – oni često znače i osobno oslobođenje – realnost će za mnoge doći s dozom emocionalnog šoka.

Vaga

Vage su poznate po potrebi za skladom i balansom, no do kraja godine ravnoteža će biti ozbiljno narušena. Retrogradna Venera – njihov vladajući planet – u rujnu kreće unazad kroz znak djevice, što će ih natjerati da preispitaju sve: od svojih ljubavnih prioriteta do načina na koji postavljaju granice. Usto, Pluton iz jarca stvara napet kvadrat prema njihovom znaku, što može izazvati emocionalne konflikte, posebno oko moći i kontrole u odnosu.

Mnoga partnerstva koja su se temeljila na površnoj povezanosti ili neizgovorenim kompromisima doživjet će ozbiljne krize. Vage koje su se godinama trudile „držati sve na okupu“ sada bi mogle prvi put pomisliti da je vrijeme da odustanu – za vlastiti mir.

Blizanci

Blizanci su već neko vrijeme pod utjecajem Urana, koji se nalazi u njihovom dvanaestom polju – polju tajni, podsvijesti i skrivenih želja. U kombinaciji s Jupiterom koji širi njihovu potrebu za istraživanjem, rezultati mogu biti eksplozivni. Radoznalost ih vuče u nove kontakte, često paralelno s postojećim vezama, a dosada u rutinskom partnerstvu postaje neizdrživa.

Ljetni mjeseci donose posebno osjetljiv period jer tada Mars ulazi u znak blizanaca, potičući impulzivnost, potrebu za dokazivanjem i konflikte. Ako partner ne prati njihov tempo – mentalno ili emocionalno – lako može doći do osjećaja zasićenja.

Jarac

Jarčevi su simbol stabilnosti, no 2025. će ih natjerati da se suoče s vlastitom emocionalnom krhkošću. Saturn, njihov vladajući planet, nalazi se u ribama, čime se otvara njihova ranjiva strana koju najčešće skrivaju i od sebe. Usto, Neptun stvara iluzije o ljubavi i odnosi postaju emocionalno zamršeni – kao da više ne znaju što žele, a još manje kako to izraziti.

Pomrčina Mjeseca u listopadu aktivira njihovo polje odnosa, a mnogi jarčevi mogli bi tada osjetiti jasno „prosvjetljenje“ – nešto klikne i više nema povratka. Veze koje su se temeljile na dužnosti, a ne na stvarnoj bliskosti, sada će pucati pod pritiskom stvarnosti.

Rak

Rakovi će biti duboko emocionalno uzdrmani zahvaljujući snažnim lunarnim i solarnim pomrčinama koje u jesen aktiviraju njihovo četvrto (dom i obitelj) i sedmo (partnerski odnosi) astrološko polje. Bit će to snažna introspektivna godina u kojoj će morati napraviti distinkciju između privrženosti i istinske ljubavi.

Kroz povratke starih emocija i osoba iz prošlosti, rakovi će preispitivati odnose koji su možda godinama bili „na održavanju“. Ako partner više ne pruža emocionalnu sigurnost koju toliko trebaju, moguće je da će se – iako s boli – odlučiti otići.