Kraljevi drame: 5 najdramatičnijih horoskopskih znakova

Neki ljudi jednostavno ne mogu živjeti bez malo spektakla. Ako ne osjete barem mrvu kaosa, dan im je jednostavno prespor. Bilo da glume da im je "sve ok" dok teatralno okreću očima ili od običnog nesporazuma naprave trodijelnu tursku sapunicu, ovi horoskopski znakovi žive za dramu. Kod njih su emocije na najjače, reakcije filmske, a svaki razgovor potencijalno poglavlje u novom scenariju. Njihov život je pozornica, a oni – glavne zvijezde koje ne trpe statiste oko sebe.

Donosimo ti pet horoskopskih znakova koji ne traže dramu – oni je stvaraju.

Lav

Ako postoji nešto što lav ne podnosi, to je da bude prosječan. Tvoj život je kao luksuzna telenovela s visokim budžetom – sve mora blistati, a glavna uloga je, naravno, tvoja. Ti ne ulaziš u prostoriju – ti nastupaš. Svaka emocija kod tebe ima stil. Ljutnja? Monolog dostojan dramske nagrade. Tvoj ego nije problem – dokle god ga svi maze. Ali zato, kad ti se netko zamjeri... uh. Na scenu stupa drama, tišina, pa opet drama. Voliš biti voljena, ali i obožavana. I da, publika je uvijek poželjna.

Škorpion

Tvoje emocije dolaze s glazbom iz trilera. Nikad nije samo "nešto nije u redu" – to je "nešto je duboko, komplicirano i neću ti reći što, ali očekujem da znaš." Kad voliš, voliš opsesivno. Kad te netko razočara, to se pamti – i bilježi. Kod tebe drame nisu površinske – one su psihološke, dubinske i protkane misterioznim šutnjama koje traju danima. I ne, nećeš reći što te muči. Samo ćeš pogledati kao da si pročitala nečiju prošlost, sadašnjost i karmički dug. A kad dozvoliš dramu – svi se povuku jer znaju da ideš do kraja.

Bik

Ti nisi za prenapuhane scene. Tvoj stil drame je – pasivna agresija. Kad si ljuta, to se ne čuje, ali se osjeti u zraku. Zatvaraš ladice malo jače, izgovaraš "ništa" na pasivno-eksplozivan način i zračiš tihom frustracijom koja tjera sve oko tebe da sami sebe analiziraju. Tvoj perfekcionizam i potreba za udobnošću znače da svako narušavanje tvog mira – bilo da netko pomakne tvoju biljku 5 cm udesno – može biti razlog za emocionalni protest. I da, nisi tip koji plače na glas – ali kad se rasplačeš, to znači da je stvarno kraj svijeta.

Ovan

Ti si hodajuća erupcija emocija. Kad ti nešto ne paše – svi to znaju. Tvoje reakcije su brze, impulzivne i uglavnom bez filtera. Ako si gladna, ljuta si. Ako si umorna, svi pate. Tvoja drama nije planirana – ona dolazi prirodno, kao refleks. I da, znaš da nekad pretjeraš – ali nemaš vremena za isprike jer si već u novoj sceni. I iako sve izgleda kao da si stalno spremna na sukob, zapravo si srce od zlata – koje samo jako loše skriva osjećaje.

Blizanac

Kod tebe nikad nije dosadno jer nikad ne znaš koji “ti” će se pojaviti. Jedan dan si zabavna i šarmantna, drugi dan ti sve ide na živce. Treći dan – sve u isto vrijeme. Tvoje raspoloženje mijenja se brže od vremenske prognoze, a komunikacija ti je oružje i umjetnost. Drama kod tebe dolazi u obliku priče. Ti ne vičeš – ti prepričavaš, analiziraš, glumiš dijaloge i oponašaš aktere. Ako si uznemirena, tvoji prijatelji to saznaju u grupnom chatu s 89 poruka. Tebi nije potrebna scena – ti si sama sebi kazalište.