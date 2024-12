Dnevni horoskop

Ovan

LJUBAV: Izvjesna je idealizacija osobe do koje vam je stalo ili ćete zaista u njoj prepoznati sve kvalitete koje tražite.

KARIJERA: Bit ćete usredotočeni na ljude oko sebe s kojim još niste definirali neke stvari. Dogovarat ćete se.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite svojim putem.

Bik

LJUBAV: Osjećat ćete da je sreća u povezanosti s ljudima i zato ćete se danas pokazati kao iznimno društvena osoba.

KARIJERA: Nedostajat će vam osjećaj slobode. Pritisci da izvršite zadaće u rokovima sada osjećate kao breme.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dan je za humor.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Blizanci

LJUBAV: Vaši prijatelji i društvo potaknut će vas da djelujete na ispravan način i zauzmete jednak stav u ljubavnim pitanjima.

KARIJERA: U poslovima sa strankama, odnosno s ljudima, bit ćete iznimno uspješni. Mnogi će vas istaknuti kao primjer.

ZDRAVLJE&SAVJET: Znate tko je pravi, a tko nije.

Rak

LJUBAV: Vaš stil udvaranja bit će simpatičan drugoj strani, ali će ona u isto vrijeme biti prilično osjetljiva i neće vam otkriti sve.

KARIJERA: Funkcionirat ćete dobro i bez većih zastoja odrađivati ono što treba. Nedostajat će vam izazova.

ZDRAVLJE&SAVJET: Cijenite trud drugih.

Lav

LJUBAV: Uspjet ćete spojiti ugodno s korisnim. Voljenu osobu povezat ćete sa širim krugom ljudi.

KARIJERA: Snagom volje mirit ćete dvije strane koje imaju različit pristup u jednoj ideji. Vi ćete ih uvjeravati da je samo važno da se to napravi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Krenite na vrijeme na počinak.

Djevica

LJUBAV: Ako ima manjih problema u vašoj vezi, prijatelj će vas izvući iz krize i dati vam pošten savjet.

KARIJERA: Intuitivna strana vaše ličnosti danas će vas dovesti do iznimne dobitne kombinacije u poslu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Raste vaš elan.

Vaga

LJUBAV: Usuglašavanje stavova s voljenom osobom vjerojatno će se protegnuti i na današnji dan. Činit ćete to s humorom.

KARIJERA: Doći će do izražaja neracionalno trošenje novca, a vi ćete sve to morati pravdati i rješavati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nitko ne voli slušati jadikovke.

Škorpion

LJUBAV: Mudrim postupanjem vi ćete održavati status quo u vezi. Dobar provod moguć je s prijateljima.

KARIJERA: Poslovi u kojim vi imate utjecaj razvijat će se odlično. Makar oni bili i skromni, budite svjesni svojih zasluga.

ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se jer idete na bolje.

Strijelac

LJUBAV: Oni koji su sanjali, morat će se spustiti na zemlju. Voljena osoba će im u tome pomoći.

KARIJERA: Netko bi vam mogao prigovoriti da na poslu trošite na nebitne stvari. Argumentirat ćete svoje izdatke.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite budni.

Jarac

LJUBAV: Bez obzira na svu zbrku u komunikaciji, vi ćete ipak izraziti osjećaje i to će biti dobro.

KARIJERA: Vjerojatno će doći do vrlo zanimljivog rješenja kojim će vaši poslovi krenuti onako kako i trebaju ići.

ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Vodenjak

LJUBAV: Prihvatit ćete mala prigovaranja voljene osobe i opet pokazati koliko vam je stalo.

KARIJERA: Vjerojatan je prolazni nesklad sa suradnicima jer će neki od njih pokazati svoju nestabilnost.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite razumni koliko god možete.

Ribe

LJUBAV: Bit ćete skloni idealizirati voljenu osobu ili će se ona danas zaista pokazati u najboljem svijetlu.

KARIJERA: Danas će postati očigledno da su vas drugi spremni podržati i utoliko ćete osjetiti olakšanje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne analizirajte svoje zasluge.

