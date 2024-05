Horoskop za ponedjeljak: Rakovi će biti brutalno iskreni, a Ovnovi otvoreni

Ovan

LJUBAV: Gdje god se zatekli, vi ćete tražiti društvo jer vam samoća trenutačno ne odgovara. Jednostavno ćete sami prilaziti drugima.

KARIJERA: Oni koji se bave nekom vrstom istraživanja danas će dokučiti bit rješenja ili ono što traže. Bit će to posebne spoznaje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni za sve opcije.

Bik

LJUBAV: Bit ćete spremni na dobru zabavu, ali i na izolaciju u paru u društvu osobe do koje vam je stalo. Kombinirat ćete.

KARIJERA: Izgledno je zanimljivo poslovno putovanje na kojem bi mogla zaživjeti jedna sasvim nova ideja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Terapije daju rezultate.

Blizanci

LJUBAV: Vaši prijatelji danas će se vjerojatno napiti ili pretjerati u svom ponašanju. Mogli bi vam čak ići i na živce.

KARIJERA: Možete računati na neke male povlastice, ali to ne znači da se možete opustiti i živjeti na staroj slavi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Rak

LJUBAV: U komunikaciji s osobama suprotnog spola danas biste mogli biti brutalno iskreni, no to će vam pomoći i da nekog pridobijete.

KARIJERA: Osim što ćete biti na usluzi čak i tamo gdje to nije nužno, smatrat ćete da vam pripada više od onog što zarađujete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste dobro.

Lav

LJUBAV: Trebat će malo diplomacije da vi i voljena osoba usuglasite stavove na koji ćete način uživati.

KARIJERA: Trebate se osloniti na konkretne rezultate koji su opipljivi. Samo tako možete nastaviti dalje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte se napiti.

Djevica

LJUBAV: Dvojit ćete oko jednog osobnog odnosa. Nedostajat će vam pravi motivi ili samopouzdanje. Razmislite.

KARIJERA: Niste svjesni svojih grešaka. Potrebno je provjeriti ono što ste radili, kako ste postavili stvari i gdje je zapelo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imate razloga i za radost i za tugu.

Vaga

LJUBAV: Osim što ćete i dalje nalaziti niz razloga za gunđanje, ništa što kažete neće dati rezultate. Zaustavite se.

KARIJERA: Dovoljan je samo jedan mali mig, pa da vas razvuku kao kaugumu. Skupite svoje snage i naučite reći ne kad treba.

ZDRAVLJE&SAVJET: Povedite se za svojim znanjem.

Škorpion

LJUBAV: Mnogi će se potpuno otvoriti i povjeriti prijatelju (prijateljici) i tako doživjeti olakšanje i oslonac.

KARIJERA: Malo više pažnje posvetite načinu na koji zarađujete novac. Tu ćete smišljati nešto sasvim novo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Jednaka mjerila trebaju svima.

Strijelac

LJUBAV: U popodnevnim satima vaša najdraža osoba prestat će ponavljati svoje zahtjeve i spustit će se na zemlju.

KARIJERA: Nećete biti potpuno zadovoljni financijskim stanjem, a u isto vrijeme bit ćete skloni trošenju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite krvnu sliku.

Jarac

LJUBAV: Taktizirat ćete kako bi pridobili drugu stranu. Bit ćete više manje uspješni, no ne zanosite se previše.

KARIJERA: Izgledno je upečatljivo poslovno putovanje ili sastanak na kom se neće birati riječi. Mnogima je voda došla do grla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uspoređujte se s drugima.

Vodenjak

LJUBAV: Neki će se pitati da li se radi o prijateljstvu ili o nečem višem. Još neće znati na čemu su, pa neka se strpe.

KARIJERA: Preuveličavanje vaših zasluga u poslu nije rijetkost. Pokušajte se spustiti na zemlju i biti skromniji i realniji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Možete predlagati svoje ideje.

Ribe

LJUBAV: Dobar dio dana provest ćete razmatrajući svoje prioritete u ljubavnom životu. Bit će tu nekih rošada.

KARIJERA: Bit ćete kooperativni, iako se nećete baš u svemu složiti sa suradnicima. No ovaj zreo pristup kasnije će donijeti rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite zlatnu sredinu.

