Dnevni horoskop

Ovan

LJUBAV: Završavate jednu staru priču koja ima veze s obitelji iz koje potječete. Vaša veza razvija se dobro, sretni ste.

KARIJERA: Moguće je pokretanje suradnje s jednom prekomorskom zemljom ili s mjestom koje je povezano s vodom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro je da se što više krećete.

Bik

LJUBAV: Neki će napokon otvoriti dušu i priznati što osjećaju. Možda neće biti idealni uvjeti za to, ali iskrenost će se kasnije pokazati kao dobra.

KARIJERA: Nalazite se na pragu novih poduzimanja koja su atraktivna i donose vam nove izazove i motive za rad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u sebe.

Blizanci

LJUBAV: Nakon što odradite dio kućnih obveza, opet ćete se okrenuti partneru ili osobi s posla koja vas voli.

KARIJERA: Usuglasit ćete svoje planove i stavove s okolinom, tako da ćete u nastavku raditi lakše i složnije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nervoze pobjeđujete humorom.

Rak

LJUBAV: Danas biste mogli osjetiti grubost partnera kojem je već dosta da vi lelujate po oblacima. Pokušajte biti zreliji i konkretniji.

KARIJERA: Ne možete ništa preskočiti, ali u iskušenjima s ljudima koja prolazite izaći ćete kao pobjednik.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite ranije na počinak.

Lav

LJUBAV: Neki će uletjeti u površnu vezicu zbog seksa u kom će pokazati priličnu dozu maštovitosti.

KARIJERA: Otvaraju se mogućnosti niza poslovnih susreta i putovanja koje bi vam iduće dane mogli učiniti zanimljivijim.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte toleranciju.

Djevica

LJUBAV: Dosta vam je priče, želite prijeći na djela. No to neće ići ni brzo ni glatko. Prvo se treba dobro upoznati.

KARIJERA: Otvaraju se jedna velika vrata kroz koja ćete uskoro moći proći. Prilika je to za profesionalno usavršavanje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se virusa.

Vaga

LJUBAV: Ono što vi doživljavate kao kočnicu zapravo je vaša nespremnost da više uvažavate drugu stranu.

KARIJERA: Snalazit ćete se balansirajući između zahtjeva drugih i svojih planova i želja. Uspjet ćete naći neku sredinu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je prolazna glavobolja.

Škorpion

LJUBAV: Unatoč vašoj velikoj potrebi za zabavom, neke sitnice smanjit će vaše zadovoljstvo. Više uvažavajte druge.

KARIJERA: Bit ćete fokusirani na sebe razmišljajući dublje o svojim poslovnim ciljevima i o tome kamo sve to vodi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pad energije. Odmarajte.

Strijelac

LJUBAV: Bit ćete sretni i zadovoljni u društvu voljene osobe, a nećete zaobići ni kontakte s prijateljima koji su inspirativni.

KARIJERA: Bit će nekih reorganizacija na radnom mjestu. Novosti se odnose na uvjete rada, kolege, usluge ili slično.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vodom čistite organizam.

Jarac

LJUBAV: Danas biste se mogli lijepo zabaviti ako izađete na mjesto gdje ima umjetničkih sadržaja. Zanemarite hvalisavce.

KARIJERA: Psiholozi, psihijatri i slični danas će privesti koncu jednu fazu svog rada i doći do novih otkrića. Ostali će čitati između redova.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje otvorite oči.

Vodenjak

LJUBAV: U svakom trenutku održavajte prijateljski stav prema drugoj strani i odolite iskušenju nametanja svoje volje.

KARIJERA: Kreativni poslovi razvijat će se odlično. Male inventure dolazit će spontano, a vi ćete ih svladavati dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, putujte.

Ribe

LJUBAV: Nastojat ćete voljenu osobu navoditi na dnevne tekuće stvari i tako je približavati realnosti.

KARIJERA: Neki čekaju finale jednog istraživanja čiji rezultati samo što nisu stigli. Razmišljate kakvi će biti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u lijepoj odjeći.

