Horoskop za petak: Vage se trebaju držati reda, a Rakovi izbjegavati alkohol

Ovan

LJUBAV: Uspjet ćete udovoljiti svakoj želji voljene osobe. Vaša ljubaznost kao da nema kraja. U njoj i pretjerujte.

KARIJERA: Ne trebate brinuti, jer se situacija za vas odvija dobro. Danas se bavite sitnijim financijskim analizama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dogovarajte se.

Bik

LJUBAV: Budite podrška svojoj najdražoj osobi jer ona to od vas očekuje, a to i zaslužuje. Tako ćete unaprijediti svoj odnos.

KARIJERA: Danas je dan u kom će se odlično razvijati svi poslovi koji se rade s ljudima. Ne trebate puno pričati, stvari će ići same od sebe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je nesanica.

Blizanci

LJUBAV: Na zanimljivom mjestu gdje ćete izaći mogli biste zračiti poput hipnotizirajućeg magneta. Svi će pasti na vas.

KARIJERA: Možda sanjate neki drugi posao ili drugog šefa, ali to je samo san. Budite ovdje i sada i tako ćete proći najbolje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pričekajte ljepše sutra.

Rak

LJUBAV: Danas biste mogli pomiješati sve svoje ljubavne ideale s maštom. Rezultat će biti podložnost i onim osobama koje vas inače ne privlače.

KARIJERA: Ključ uspjeha na poslu za vas danas se nalazi u suradnji s drugima. Pustite njima da se malo više angažiraju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte alkohol.

Lav

LJUBAV: Imat ćete potrebu preispitati svoju ljestvicu prioriteta u ljubavnim pitanjima. Više ne znate što je, a što nije važno.

KARIJERA: Okrećete sve više stvari u svoju korist, iako se to još ne ispoljava sasvim jasno. Razvijate i neke osobne mogućnosti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Djela su jača od riječi.

Djevica

LJUBAV: Razmjena nježnosti nešto je što vam je sada najviše na pameti, ali samo ako to i druga strana priželjkuje.

KARIJERA: Poštujte sve koji s vama rade, a očekujete i obratno. Previše popustljivosti nije dobro kao ni previše krutosti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Proučite joga vježbe.

Vaga

LJUBAV: Svoj ljubavni život danas ćete pokušati obogatiti nekim neobičnim erotskim idejama. To se ne mora svidjeti drugoj strani.

KARIJERA: Pritisak nadređenih se ne smanjuje, a vi ste već umorni od toga. Izdržite još malo, kasnije ćete zbrajati rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se zakona i reda.

Škorpion

LJUBAV: Budite ljubazni i strpljivi koliko god vam se činilo da trebate zavikati ili reagirati. Već sutra sve će vam izgledati drukčije.

KARIJERA: Drugi će vas pitati što vi mislite o određenoj temi, a vi ono što zaista mislite izrecite diplomatski, a ne direktno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite ako treba.

Strijelac

LJUBAV: Današnji dan vjerojatno će vam donijeti veselo druženje s osoba koje su zabavne, mlade ili vama jako drage.

KARIJERA: Ako idete na poslovno putovanje, računajte s malim petljavinama koje bi vas mogle naživcirati. Ostalo je pod kontrolom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u sportu.

Jarac

LJUBAV: Pred vama je jedan vrlo obećavajući dan za svaku vrstu osobnih odnosa. Naći ćete onaj pravi sklad i opušten stav koji potiče.

KARIJERA: Da bi pokrenuli jednu obećavajuću poslovnu suradnju morate se osloniti na svoje znanje i stručnost. Jedino tako će ići.

ZDRAVLJE&SAVJET: Više se krećite.

Vodenjak

LJUBAV: Partner bi se danas mogao naći blago povrijeđen vašim naglim istupom. Zato se kontrolirajte da ne uprskate inače solidan odnos.

KARIJERA: Moguće je da ćete se zateći u iskušenju nelegalne financijske transakcije. Pazite što vam nude ili obratno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne brinite tuđe brige.

Ribe

LJUBAV: Ako ste u vezi, vaš međusobni odnos će se poboljšavati. Ako ste još sami, izlazite, jer ćete biti primijećeni.

KARIJERA: Napreduju intelektualni i kreativni poslovi, ali i oni koji se rade u miru i tišini. Tu ćete dati sve od sebe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Utječete na stvari.

