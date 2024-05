Horoskop za nedjelju: Ovnovi će riješiti ljubavne brige, a Strijelci će sresti nekog posebnog

Ovan

LJUBAV: Ponašat ćete se u stilu „Udri brigu na veselje“ i tako ćete uspješno rješavati ljubavne brige.

KARIJERA: Vaša nonšalancija i šarm impresionirat će mlađe suradnike na poslu, dok će vam oni iskusniji prigovarati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ni u čemu ne pretjerujte.

Bik

LJUBAV: Mnogi će se truditi okrenuti novu stranicu u svojoj ljubavnoj svakodnevici. Oni u vezama formirat će nova mala pravila.

KARIJERA: Kad netko ode, ode tako da ga vi više ne očekujete, ali kad vi odete, očekuju vas. Niste toga svjesni. Javite se.

ZDRAVLJE&SAVJET: Počinju nove terapije koje obećaju.

Blizanci

LJUBAV: Vaša snaga i spremnost da prihvatite realnost bit će dovoljna garancija za nastavak veze.

KARIJERA: Čini se da trenutačno glavne konce vuku drugi, no to vam ne pada teško jer znate da oni to čine dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Meditirajte.

Rak

LJUBAV: Vaša najdraža osoba danas će biti iznimno osjetljiva, pa pokažite malo više razumijevanja za nju.

KARIJERA: Neki vaši kolege danas će biti sentimentalni, a vi ćete ih uveseljavati i tješiti svojim šalama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Lav

LJUBAV: Situacija će vas navesti da se potpuno koncentrirate na partnera. Vaša pažnja i sposobnost uvažavanja bit će i te kako potrebni.

KARIJERA: Neki će se naći pred ugovorom ili će pregovarati o novom poslu. Zasad se zadržite na analizi, a odlučujte tijekom vikenda.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pad imuniteta.

Djevica

LJUBAV: Bez obzira na to što se možda nećete razumjeti u svemu, partner će biti spreman podržati vaše ideje. To će vas ohrabriti.

KARIJERA: Zahvaljujući intuiciji drugih, mogli biste se zateći u situaciji da dodatno prosperirate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki počinju nov život.

Vaga

LJUBAV: Prihvaćate sugestije druge strane, iako vam se čine previše ekscentričnim. Vi ste pravi diplomat.

KARIJERA: Morate jasno razlikovati svoje suradnike. Jedni bi dali sve za vas, dok bi vas drugi htjeli samo provocirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Treba se znati postaviti prema svakom.

Škorpion

LJUBAV: Uz svoju sadašnju sklonost kad idealizaciji voljene osobe, vi ćete bez ikakvih problema nadvladati manje nesporazume.

KARIJERA: Mnogi će danas poželjeti uspostaviti kontakt sa stranim poslovnim partnerima ili će razmatrati opcije rada u inozemstvu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Maštajte.

Strijelac

LJUBAV: Oni koji traže srodnu dušu neka prođu svoju svakodnevnu rutu kretanja. Na njoj bi nekog mogli sresti.

KARIJERA: Nalazite se pred novim ustrojem rada koji samo što nije počeo. Rješavat će se još neki detalji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki odlučuju o promjeni terapije.

Jarac

LJUBAV: Shvatit ćete da i malim koracima možete prijeći veliku udaljenost do nečijeg srca. Bit ćete na dobitku.

KARIJERA: Kod nekih će se pregovaranja oko novosti u poslu protegnuti i na današnji dan, pa ćete odgovarati na mailove ili pozive.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete dobro.

Vodenjak

LJUBAV: Partner će vam uzeti svu vašu pažnju. Morat ćete vježbati toleranciju i uvažavanje potreba druge strane.

KARIJERA: U novim stvarima na poslu snaći ćete se bolje nego drugi oko vas. Kad se radi o sastancima, tu ste pak spremni na diskusiju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Ribe

LJUBAV: Nemojte sebe mučiti jalovim pitanjima. Radi se o tome da jednostavno treba pričekati dok se stvari same ne razbistre.

KARIJERA: Na radnom mjestu ćete se osjećati dobro, bez obzira na napore kojim ste i dalje izloženi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki kreću na individualni sport.

