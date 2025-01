Dnevni horoskop

Ovan

LJUBAV: Domaća kućna sreća ili zahtjevi povezani s domom danas će biti u središtu vašeg privatnog života.

KARIJERA: Svoja razmišljanja o poslu rado ćete priopćiti prijatelju i pažljivo saslušati njegovo mišljenje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ponosni na sebe.

Bik

LJUBAV: Bit ćete malo opušteniji i prijateljski raspoloženi, pa ćete se otvoriti, a time i poboljšati odnos s voljenom osobom.

KARIJERA: Posao ćete odraditi tek toliko jedva čekajući da odete kući. Tamo ćete se baviti nečim što volite i što vas opušta.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite provokatore.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Blizanci

LJUBAV: Ako danas izađete, uspjet ćete se zabaviti, no ne očekujte neko zbližavanje. Odnosi će ostati na površnoj razini.

KARIJERA: Svojom revnošću vi ćete danas učiniti da se vaši nadređeni postide. Bolji ste od njih, no ne gurajte im to pod nos.

ZDRAVLJE&SAVJET: Otkrijte svoju slabu točku.

Rak

LJUBAV: Neki će se opet zateći u iskušenju tajne ljubavne veze. Neće znati što učiniti i kako se postaviti. Treba pričekati.

KARIJERA: Jednu suradnju ćete danas poželjeti prekinuti, ali prvo razmislite je li to uopće potrebno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će ugodnih snova.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Lav

LJUBAV: Zaigranost, veselje i druženje u dobrom raspoloženju izvjesni su. Ako već jeste u vezi, ona će se poboljšati.

KARIJERA: Zanemarite provokatore koji vam dolaze na vrata kako bi vas unestabiliti. Imate dobar vjetar i nastavite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne poigravajte se s ljudima.

Djevica

LJUBAV: Provod s prijateljima danas je izvjesno, a zbog toga bi vam voljena osoba mogla prigovoriti. Pozovite i nju.

KARIJERA: Strah koji ponekad osjećate posljedica je vašeg ega. Nije uvijek lako raditi s vama. Razmislite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne posuđujte novac od prijatelja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Vaga

LJUBAV: Osjetit ćete prolazni nemir koji će u vama isprovocirati dodatna pitanja, no brzo ćete naći odgovore.

KARIJERA: Ono što zamislite lako ćete izražavati i prezentirati. Mnogi će vas uvažiti i pitati o vašim idejama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite budni.

Škorpion

LJUBAV: Danas malo više pazite kako se ponašate prema voljenoj osobi jer bi neprimjerenim postupcima mogli uvrijediti.

KARIJERA: Ne vrijedi se zamarati onim što je prošlo. Uzmite to kao analizu i krenite naprijed. Put vam je otvoren.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazni nemiri.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Strijelac

LJUBAV: Zaigranost, opuštenost i nemar – sve ćete to danas pokazivati u odnosu s voljenom osobom koja će biti zbunjena.

KARIJERA: Nećete mnogo mariti kako ste obavili posao, jer će vas sve poticati na to da čim prije zbrišete s radnog mjesta.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o sebi.

Jarac

LJUBAV: Pred vama je lijep dan za druženja, izlaske. Bit ćete popularni, a mnogi će vas pozivati van.

KARIJERA: Nonšalancija kojom vi zračite mogla bi danas zaraziti i druge, pa ćete vi sami morati odraditi svoj dio posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sanjat ćete lijep san.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Vodenjak

LJUBAV: Vjerojatno ćete se malo nadmudrivati oko toga kamo poći i kako provesti zajedničko vrijeme.

KARIJERA: Glavni događaj bit će vam odlazak na sportski događaj nakon posla. To će vam ispuniti dan i dušu. Bit će vam zanimljivo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se u kadi.

Ribe

LJUBAV: Premda to ne očekujete, ljubavni događaji na radnom mjestu vrlo su izgledni. Ako ste još sami, dobro otvorite oči.

KARIJERA: Premostit ćete svaki jaz uz pomoć lijepe riječi i strpljenja. Bit ćete skloni kompromisima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn