Dnevni horoskop

Ovan

LJUBAV: Kontakti koje ste uspostavili postaju sve dublji, a priče ozbiljnije. Zbog toga vam je drago i veseli ste.

KARIJERA: Oni koji su bili nagovarani da se doškoluju, danas će spoznati nešto o tome. Moguće je da će to onda i pokrenuti karijeru.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Bik

LJUBAV: Izgledan je ugodan susret s osobom koja nije iz vašeg podneblja ili koja ima različite običaje od vas. Svidjet će vam se.

KARIJERA: Pitat ćete se čemu se truditi, kad ionako ne dobivate adekvatnu nagradu. Ne pada vam na pamet da ona ne mora uvijek biti materijalna.

ZDRAVLJE&SAVJET: Putujte polako.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Blizanci

LJUBAV: Vaše ljubavno samopouzdanje danas će biti na kušnji. Potrebno je fokusirati se na ono što je lijepo između vas dvoje.

KARIJERA: Većinu radnog dijela dana potrošit ćete na raščišćavanje financijske zbrke i saniranje njenih posljedica.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetit ćete se rješenja.

Rak

LJUBAV: Danas ćete lako ulaziti kako u svoju, tako i u tuđu podsvijest, pa ćete brzo i vješto pročitati partnera.

KARIJERA: U poslu ćete danas maksimalno koristiti intuiciju. Bit će i onih koji će analizirati svoje snove kroz razgovor s kolegom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je upečatljiv san.

Lav

LJUBAV: Bit ćete jako raspoloženi za ljubav, ali će partnera ili vas okolnosti navoditi na previše strastvena reagiranja.

KARIJERA: Mala nadmudrivanja s nekim od suradnika danas će biti završena i stvari će krenuti u novom pravcu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Umor, nervoza i tjeskoba.

Djevica

LJUBAV: Vaše slobodno vrijeme danas će okupirati vaši prijatelji. Možete im povjeriti svoje ljubavne brige.

KARIJERA: Nemojte se zavaravati da ste postigli maksimum jer niste ni blizu njega. Treba još mnogo truda i rada na sebi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite profesionalni.

Vaga

LJUBAV: Pred vama je jedan prilično frustrirajući dan kad se radi o emocijama. Najbolje je osamiti se i pričekati da prođe.

KARIJERA: U redovnim poslovnim borbama danas biste mogli biti slabija strana. Stoga se ne namećite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Male upale akutnog karaktera.

Škorpion

LJUBAV: Neki će aktivirati svoje erotske sposobnosti kako bi popravili odnos s partnerom. U tome će djelomično uspjeti.

KARIJERA: Bit će vam pravo olakšanje što je jedan projekt pri kraju jer su vam dani naporni, a ni sami niste sigurni u rezultat.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne idite preko svojih granica.

Strijelac

LJUBAV: Razmatrat ćete svoje i partnerove životne navike, te nastojati svoj zajednički život organizirati što bolje.

KARIJERA: Spremni ste pružiti ruku podrške svim mladim suradnicima na poslu. Oni će to znati cijeniti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sjedite na hladnom.

Jarac

LJUBAV: Niste sigurni da li popustiti nekim partnerovim zahtjevima. Duboko ćete se zamisliti i još nećete znati što učiniti.

KARIJERA: Zatvorit ćete vrata nesuvislim mislima i djelima, te se koncentrirati na ono što je ostvarivo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sjedite na hladnom.

Vodenjak

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete se sve više otvarati. Bit će tu priča i pričanja, a nešto od tog bit će zaista napuhano.

KARIJERA: Doći će do malog kaosa u financijskim temama posla kojeg radite. Spustite loptu na zemlju i sve sagledajte trezveno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete učinkoviti.

Ribe

LJUBAV: Dan je pogodan za izlaske i zabave. Bez obzira na to što možda radite, ne dopustite da vam društveni život stagnira.

KARIJERA: Napokon će krenuti one male protekcije koje će vam olakšati posao. Bit će to dragocjena pomoć.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

