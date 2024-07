Horoskop za petak: Vodenjaci se trebaju čuvati propuha, a Ribe zapamtiti zanimljive snove

Ovan

LJUBAV: Igrat ćete na sigurno. Povest ćete voljenu osobu tamo gdje znate da je dobar provod. Uspjet ćete.

KARIJERA: Pokazat ćete se ne samo kao odličan djelatnik, nego i kao sjajan savjetnik za svaku vrstu posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje se osjećate dobro.

Bik

LJUBAV: Moguće je da ćete izgubiti neke iluzije u vezi voljene osobe. Bit će to mali pomak u vašem sazrijevanju.

KARIJERA: Kojim god poslom se bavili, danas će vam ići od ruke. Stvari će se slagati same od sebe, a vi ćete to samo pratiti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odspavajte.

Blizanci

LJUBAV: Odličan je dan za izlaske, zabave, provode i nova poznanstva. Sve u vezi toga ići će vam na ruku. Pokrenite se.

KARIJERA: Samostalne profesije danas će razmišljati o smislu onog što rade. Neka odluke ostave za sutra kad će im sve biti jasnije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte svoj unutrašnji glas.

Rak

LJUBAV: Jedan izlazak mogao bi se pokazati ozbiljnijim nego što ste očekivali. Bit će govora o vrlo važnim temama.

KARIJERA: Poslovi u kojim se zahtijeva pronicljivost ili specifični talenti danas su vam jako dobro postavljeni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite odgovorni.

Lav

LJUBAV: Pred vama je još jedan dan u kom će do izražaja doći otvorenost svih mogućnosti kad se o ljubavi radi.

KARIJERA: Svaki vaš potez mjeri se jednako dobro kao i potez drugih u poslu. Zato ne mislite kako nešto možete sakriti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite realitete.

Djevica

LJUBAV: Prepoznavat ćete ljepotu u svemu oko sebe i s plemenitim ciljem pristupat ćete osobama suprotnog spola.

KARIJERA: Izgledna je priprema za kraće poslovno putovanje koje bi vam trebalo donijeti zadovoljstvo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete se odlično.

Vaga

LJUBAV: Povoljne ljubavne prilike pojavit će se i danas. Izlazak, bliskost s voljenom osobom, zadovoljstvo i sreća su tu.

KARIJERA: Poslovno putovanje ili kretanje moglo bi iznjedriti vrlo originalan plan. Ne sumnjajte u svoje ideje, odlične su.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sve teče po planu.

Škorpion

LJUBAV: Danas je vaš obećavajući ljubavni dan. Sve će upućivati na sklad, razmjenu jednakih ideja, telepatsko razumijevanje i povezivanje.

KARIJERA: Morat ćete se pozabaviti jednim financijskim problemom. Uspjet ćete naći zadovoljavajuće rješenje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite izazove.

Strijelac

LJUBAV: Dan je dobar za neobavezna druženja uz kavicu. Izađite, popričajte s dragim ljudima ili voljenom osobom.

KARIJERA: Nije sporno da ste vi zaslužni za uspjeh, ali je sporno koliko ste zaslužni. Možda će se to mjeriti.

ZDRAVLJE&SAVJET: U pravu ste kad njegujete prirodnost.

Jarac

LJUBAV: Obuzet će vas emocije kojim se najbolje prepustiti. Vaše srce bit će vam sasvim jasan putokaz što treba učiniti.

KARIJERA: Dan je odličan za svaku vrstu inventure. Ako ima ikakvih zaostataka, rješavat ćete ih.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite brige.

Vodenjak

LJUBAV: Izgledan je dobar provod s prijateljima. Neki će među njima ili preko njih sresti novu ljubav.

KARIJERA: Bit ćete sigurni u svoja djela i nastojat ćete izvesti plan do kraja, ali to će biti prilično naporno. Računajte s tim.

ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se propuha.

Ribe

LJUBAV: Vaša potreba da se emotivno izrazite bit će sve jača, pa ćete partneru šaputati nježne riječi.

KARIJERA: Čvrsto držite kormilo u svojim rukama unatoč prolaznim peripetijama. Uspjet ćete riješiti manji problem.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanimljivi snovi.

