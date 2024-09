Dnevni horoskop

Ovan

LJUBAV: Većina će uživati u svojoj današnjoj velikoj sposobnosti da dokuče najsuptilnije vibracije osjećaja.

KARIJERA: Mogli biste prepoznati nešto što drugi ne vide i djelovati u tom pravcu. Netko vas možda neće razumjeti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte intuiciju.

Bik

LJUBAV: Oni koji se nalaze u tajnoj ljubavnoj vezi danas će biti na rubu da to mijenjaju. Kako će to učiniti, ovisi o obje strane.

KARIJERA: Zaposleni u institucijama zatvorenog tipa danas dolaze do kraja jedne faze u poslu. Ostali će maštati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki biraju novu terapiju.

Blizanci

LJUBAV: Oni u duljim vezama istinski će uživati u svakom trenutku zajedničke svakodnevice.

KARIJERA: Nećete zaboraviti niti na jedan detalj. Osim posla, vjerojatno ćete si dati truda i da uljepšate radnu okolinu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki odlaze kozmetičaru.

Rak

LJUBAV: Moguće je da ćete danas odlučiti o maloj promjeni nekih zajedničkih navika kojom ćete osvježiti svoj međusobni odnos.

KARIJERA: Uslijedit će novi uvjeti rada na radnom mjestu. Uglavnom će vam ići u prilog, pa ih prihvatite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravi ste i brinete o zdravlju.

Lav

LJUBAV: Vaša veza i danas će se bazirati na seksu. Na taj način uspijevat ćete se partneru uvući pod kožu.

KARIJERA: Osjetit ćete veliku podršku svojih suradnika. To obvezuje i provocira vašu odgovornost u poslu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prelazite s riječi na djela.

Djevica

LJUBAV: Ne odustajete od zavođenja i strasti, pa makar vam je partner i više nego odan. To je jednostavno vaš stil.

KARIJERA: Potrudit ćete se oko nekih sponzora kojim ćete ojačati financijsku strukturu firme u kojoj radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pobjeđujete u borbi.

Vaga

LJUBAV: Oni koji su od voljene osobe očekivali da im pruži sigurnost, danas će to dočekati. Bit će zadovoljni.

KARIJERA: Sredstva koja vam stoje na raspolaganju ili koja ste zaradili danas ćete biti skloni upotrijebiti za nešto lijepo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nosit ćete ogrlicu oko vrata.

Škorpion

LJUBAV: Neki će odlučivati o tome kako učvrstiti svoju vezu. Ono što si zacrtaju provest će dosljedno u djelo.

KARIJERA: Na dnevnom redu naći će se financije. Razmatrat ćete nove mogućnosti zarađivanja i povećanja profita.

ZDRAVLJE&SAVJET: Znate što želite.

Strijelac

LJUBAV: Partner će pokazati zavidnu količinu emocija koju vi možda nećete moći slijediti ili razumjeti.

KARIJERA: Istražite nove poslovne mogućnosti kroz pregovore. Ne treba još sve definirati, ali možete se informirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će i ugodnih susreta.

Jarac

LJUBAV: Vjerojatno ćete analizirati svoju vezu i naći motive da stvari pokrenete u novom pravcu.

KARIJERA: Na dnevnom redu bi se mogao naći novi ugovor o radu. Dobro proučite detalje, pa tek onda odlučujte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Vodenjak

LJUBAV: Osjećat ćete veliku plimu emocija kako raste u vama. One će vam biti kriterij za sve današnje teme.

KARIJERA: Poslovi koji su povezani s estetikom ili s izražavanjem emocija danas će vam biti u prvom planu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Male sentimentalnosti.

Ribe

LJUBAV: Vjerojatno ćete se dublje zamisliti i preispitivati svoj status u vezi. Pokušajte biti što objektivniji.

KARIJERA: Zaposleni u samostalnim profesijama danas će odlučivati o tome kako će nastaviti karijeru.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je glavobolja.

