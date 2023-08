Uvijek su tu za druge: U ovim znakovima kriju se najbolji prijatelji

Vjerojatno si okružena ljudima, ali koliko njih možeš nazvati pravim prijateljima? Iskreni su prijatelji vrijedni te ih treba čuvati. To su oni za koje znaš da će uvijek biti tu za tebe, pomoći ti i dati ti savjet. One koje možeš nazvati i u dva ujutro i u dva poslijepodne jer znaš da im neće biti problem uskočiti u pomoć. U takvim odnosima nema skrivanja, poigravanja, a obje se strane trebaju truditi.

Prava prijateljstva rijetka su, a mogu se pojaviti u bilo kojem dijelu života – iako su često to prijateljstva iz djetinjstva i mladosti. No, čini se da zvijezde imaju 'prste' u tome kakav će netko biti prijatelj, a u ovim horoskopskim znakovima kriju se najbolji prijatelji. Oni su odani i srdačni i čast ih je imati pored sebe.

Evo o kojim se horoskopskim znakovima radi.

POGLEDAJ VIDEO: Upoznaj Lidu i Ivanu - prijateljice koje su zajedno pokrenule posao

Jarac

Ljudi rođeni u znaku Jarca tvrd su orah i ne puštaju svakoga u svoj život. Cijene unutarnji mir pa često ostavljaju dojam vukova samotnjaka. No kad se s nekim zbliže, Jarci su odani i iskreni prijatelji. Jarci će direktno reći kako stvari stoje, rado će te oraspoložiti, a sve će 'začiniti' s malo sarkazma. Nemoj misliti da su nepristojni jer su pošalice i sarkazam njihov način izražavanja. Ipak, ljudima rođenim u ovom znaku je nevjerojatno jako stalo do bliskih prijatelja i bit će tu za njih bez obzira na sve.

Lav

Lavovi su ljudi od društva. Komunikativni su i kao rođeni za vođenje tima. No u privatnom životu Lavovi iznimno cijene drage ljude i nastoje s njima provoditi svaki slobodan trenutak. Spremni su pružiti ruku i čuvati ti leđa u svakom trenutku – a to je ono najvažnije. Trebaš samo otvoriti srce i dati si vremena upoznati ljude ovog horoskopskog znaka. Dobit ćeš odanog prijatelja.

Ovan

Možda isprva ne bi rekla da Ovan ima osjećajnu stranu, ali tako je. Ovnovi su maheri u davanju dobrih savjeta i uvijek će biti tu za tebe kako bi te razveselili. Zaraznu energiju prenijet će na tebe, a često će te upoznati s novim ljudima. Zahvaljujući Ovnu, mogla bi proširiti društveni krug. Ovaj znak uvijek je 'za akciju', ali i za miran razgovor kad je to potrebno. Uz Ovna možeš biti sigurna da nećeš biti sama.

Škorpion

Za Škorpione se obično tvrdi da su tajnoviti i ljubomorni. S druge strane, ovaj znak jako drži do bliskih ljudi. Prema njima se ponašaju zaštitnički i bez problema im se posvećuju. Škorpioni vole razviti dublje, iskrene odnose, a kad to uspiju, neće te izdati. OK, mogli bi biti malo ljubomorni na druge ljude s kojima se družiš, no zato 'od starta' postavite granice.

Bik

Iznenađenje! Navodno tvrdoglavi Bikovi oličenje su prijateljstva. Oni su snažni, odani i emocionalno stabilni. Bik će uvijek imati spreman savjet, usmjeriti te i pomoći u izvanrednim situacijama. Smirit će te i iskreno ti reći da je sve u redu. Iako možda djeluju hladno, oni su zapravo topli i srdačni, no dobro procjenjuju s kim će provoditi vrijeme. Bik baš cijeni bliske odnose i dat će sve od sebe da njihova prijateljstva potraju.