Riječ "libido", koju je popularizirao Sigmund Freud, potječe od latinske riječi libido što znači "želja, čežnja, neumjerena želja, senzualna strast, požuda". Seksualni nagon predstavlja stavove o seksu, želje i ponašanje. Prema znanosti, muškarci obično imaju jači i dosljedniji seksualni nagon od žena, iako postoji pad nakon 35. godine kada se razina testosterona počinje smanjivati. Međutim na seksualni nagon mogu utjecati emocionalno stanje, trudnoća, menstruacija, trauma, menopauza, bolest i lijekovi te se mijenja u različitim fazama života.

No seksualnost i povezanost s fizičkim se razlikuje od osobe do osobe i od horoskopskog znaka do horoskopskog znaka. Mnogi ljudi će različitim afrodizijacima pokušati povećati seksualnu želju, ali kod nekih to neće biti potrebno jer imaju vrlo snažan seksualni nagon.

Prema astrologiji, seksualni nagon je izravno povezan s Marsom, planetom orijentiranim na akciju i upravo zbog toga su sljedeća tri horoskopska znaka izrazito seksualna.

POGLEDAJ VIDEO: Bušimo mitove o seksu

Ovan

Prvim horoskopskim znakom vlada Mars, planet akcije, seksualnog nagona i snažne energije. Kao rezultat toga, ljudi rođeni u ovom znaku vole uzbuđenja, jurnjavu, ali i izbacivanje viška energije. Obožavaju snažne automobile, velike brzine i snažno ubrzavanje. Zato je seks za Ovna vrlo važan; ali bitna mu je kvantiteta, a ne baš kvaliteta. Dobro je kada je brzo i snažno, ovdje nema lijenosti nego samo snažnih orgazma bilo kad i bilo gdje. Bez straha i previše razgovora. Kao ljudi koji uvijek vole biti prvi vole energičan seks i imaju izrazito snažan seksualni nagon.

Škorpion

Škorpioni su poznati kao strastveni ljudi, a ovim horoskopskim znakom vladaju Mars, planet akcije, i Pluton, planet seksa, smrti i transformacije. Upravo zbog toga seks je za Škorpiona poput svete stvari - produžetak njih samih, smrti i spajanje u jednom. Njihov seksualni nagon ne zadovoljava učestalost već intenzitet. Kada dvoje postane jedno ništa više neće biti isto. U usporedbi s Ovnom, Škorpion je manje otvoren i glasan o svojoj seksualnosti, ipak više voli tajanstvenost, subverzivne užitke, skrivene ljubavi te voli iza sebe ostaviti trag mistike.

Jarac

Planet Mars se izražava u ovom znaku potpuno i snažno. Osim što je kardinalan, tj. inicijator, Jarac je zemljani znak što znači da se pripadnici ovog znaka smiruju fizički. Radi se o ljudima koji su povezani sa svojim tijelom te imaju iskonsku seksualnu energiju. Jarci ne vole riskirati i ne čine ništa bez jamstva. No kada se radi o seksu, zadovoljstvo im je nagrada i uvijek se osjećaju da će dobiti svoje. Imaju snažan libido i vole užitak.