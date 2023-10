Uskoro opet na 'dejting tržištu': Ova 3 znaka bi mogla prekinuti vezu do kraja listopada

Za mnoge je ljude jesen doba promjena i novih početaka. Bezbrižnost i lakoću ljeta zamjenjuju rad na sebi, novi projekti i organizacija života. I naš ljubavni život gledamo odsada u drugačijem svjetlu nego što smo ga vidjeli u toplim i optimističnim ljetnim mjesecima.

Za neke bi znakove ovo moglo dovesti i do velikih preokreta – mogući su prekidi ljubavnih odnosa koji će obilježiti početke nekih novih životnih poglavlja – a to bi se, upozoravaju Zvijezde, za ova 3 znaka moglo dogoditi neočekivano brzo - još prije blagdana Svih svetih. Provjeri nije li i tvoj znak među onima bi vrlo skoro moglo ostati sami:

POGLEDAJ VIDEO: Joga za opuštanje

Bik

Pripadnici ovog zemljanog znaka zapravo već neko vrijeme osjećaju da im je njihova veza postala teret. Svađe i zamjeranja postale su, naime, dio svakodnevice, a Bikovima, koji vole mir i stabilnost, to nikako nije po volji. Zato će se ovog već ovog mjeseca naći pred velikom dilemom – ostati ili otići? Neki će Bikovi odlučiti uložiti još više truda kako bi spasili svoju vezu, ali mnogi će zaključiti da im je dosta te će ovu ljubavnu priču privesti kraju. Uostalom, ponekad je tako najbolje.

Škorpion

Osobe rođene u znaku Škorpiona trenutačno se nalaze u ljubavnoj krizi i nisu istinski sretne s tom situacijom. No, stvari bi se uskoro mogle razriješiti: Zvijezde će u idućim tjednima Škorpionu pomoći da lakše izrazi svoje želje i osjećaje te da konfrontira drugu stranu. Ovakav bi istup lako mogao odvesti do toga da veza i pukne. Mnogi Škoprioni mogli bi patiti radi takvog razvoja događaja, no na kraju će se to pokazati kao ono što je zapravo bilo dobro za njih.

Vodenjak

U ljubavnom životu Vodenjaka u posljednje je vrijeme bilo puno problema, nemira i nesuglasica. Još prije no što novi mjesec zakuca na vrata, pripadnici ovog zračnog znaka mogli bi ovu atmosferu razriješiti jednim velikim i ozbiljnim razgovorom sa svojim parterom ili partnericom. Kod mnogih će parova ova rasprava dovesti do prekida – čak i ako su duže veze u pitanju. Iako je mnogima od nas važno da zimu prezimimo u dvoje, Vodenjaku tako nešto nije među prioritetima – nakon ljubavnih problema zapravo će mu dobro doći malo odmora od velikih emocija i uživat će u vremenu provedenom u svom omiljenom društvu – naime, sa samim sobom.