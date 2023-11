Dnevni horoskop: Vodenjaci trebaju biti ozbiljni u ljubavi, a Ribe će osjetiti tugu

Ovan

LJUBAV: Počinje kvalitetnija ljubavna faza kad ćete napokon uspjeti učiniti nešto što ste dugo priželjkivali.

KARIJERA: Vaš trud će se cijeniti, ali još uvijek ćete biti zbunjeni kad se radi o zahtjevima koje biste vi postavili u nekom poslu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Bik

LJUBAV: Unatoč još ponekom sitnijem nesporazumu u komunikaciji, vi ćete ipak uspješno graditi ljubavne mostove.

KARIJERA: Bit ćete zahvalni svojim poslovnim partnerima koji će vam gledati kroz prste. Razumjet će vašu malu zbrku.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte koncentraciju.

Blizanci

LJUBAV: Svaka vrsta prijateljskog ili neobaveznog kontakta danas bi za vas mogla biti zanimljiva i ispunjavajuća.

KARIJERA: Možda se pitate dokle ćete morati raditi ovako, jer ste uvjereni da se sve može napraviti bolje. Trebate se ponašati zrelije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne forsirajte stvari.

Rak

LJUBAV: Vaš ljubavni život razvija se stabilno, potiho i iskreno. Sve vas to čini još jačom osobom, a vašu vezu kvalitetnijom.

KARIJERA: Malo je onih koji bi vam sada mogli stati na put. On je zacrtan odavno, a vi ga samo slijedite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne treba ubirati plod voćke dok nije zreo - vi to znate.

Lav

LJUBAV: Malu melankoliju ubit ćete vrlo uspješno ako izađete u društvo. Tamo vas čekaju lijepa iznenađenja i uživanja.

KARIJERA: Stvari će vam se danas učiniti gorim nego što jesu. Zato ne donosite zaključke nego pustite vremenu da pokaže pravo stanje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Djevica

LJUBAV: Od vas će se tražiti da budete pažljivi i da predano slušate ono što vam druga strana govori.

KARIJERA: Kombinirat ćete diplomaciju i poduzetnički duh. Na trenutke će vam biti teško, ali uz strpljenje, sve ćete uspjeti napraviti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Kratkotrajna sumnja u sebe.

Vaga

LJUBAV: Ulazite u manje povoljnu ljubavnu fazu kad ćete teže dosezati emotivno ispunjenje, a ljubavne će se prilike prorijediti.

KARIJERA: Vidjet ćete neke sitnice koje drugi ne vide i zbog toga donositi drukčije zaključke od ostalih kolega.

ZDRAVLJE&SAVJET: Usuglasite svoje stavove s okolinom.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete skloni od miša praviti slona, a sve je rezultat vaše mašte. Nije doduše idealno, ali daleko je od onog kako vi trenutačno vidite.

KARIJERA: Vaši tajni neprijatelji danas će rovariti potiho i sporo, ali uporno. Brzo ćete ih prepoznati, ali to ne otkrivajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Tko se zadnji smije, najslađe se smije.

Strijelac

LJUBAV: Bit ćete pozitivni u svojim ljubavnim namjerama bez obzira na to što vam neke okolnosti ne idu na ruku.

KARIJERA: Na radnom mjestu bit će prolaznih nevolja. Zbog toga će atmosfera biti blago turobna, a zaposlenici tužni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Unesite vedar duh gdje god idete.

Jarac

LJUBAV: Nećete biti zadovoljni, a naročito ako se budete trudili da pod svaku cijenu održati dobro raspoloženje.

KARIJERA: Netko od vaših kolega pokazat će da nije dovoljno jak ili dorastao onom što radi. Pomozite mu (joj) ako treba.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivi bubrezi.

Vodenjak

LJUBAV: Dok se vi zabavljate i poigravate, možda vam sa strane izmiče važna ljubavna prilika. Budite ozbiljniji.

KARIJERA: Ne dopustite da vam se poslovi gomilaju zbog umora koji osjećate. Organizirajte se bolje nego do sada.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite jednom prijatelju.

Ribe

LJUBAV: Počinje mirnije ljubavno razdoblje koje će i dalje biti ugodno i lijepo, ali s nešto manje događaja.

KARIJERA: Vaš trud je prepoznat i još se samo čeka usuglašavanje svih razina onih koji odlučuju nakon čega bi vam se trebala otvoriti jedna vrata.

ZDRAVLJE&SAVJET: Male tuge.

