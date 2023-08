Dnevni horoskop: Blizanci uživaju u društvu ljubimca, a Djevice na kavi s prijateljicom

Stigao nam je četvrtak, a to znači samo jedno: sve smo bliže vikendu. Možda odbrojavaš sate do kraja radnog tjedna, a možda uživaš na godišnjem, ali to ne znači da ti današnji dan, 13. srpnja, nije spremio neka ugodna iznenađenja. A što zvijezde kažu, pročitaj u nastavku u našem dnevnom horoskopu.

OVAN

LJUBAV: Gdje god se zatekli, vi ćete tražiti društvo jer vam samoća trenutačno ne odgovara. Jednostavno ćete sami prilaziti drugima.

KARIJERA: Jače ćete se povezati s kolegama s posla. Naći ćete s njima zajednički jezik oko temeljnih pitanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni za sve opcije.

BIK

LJUBAV: Nakon dobre zabave usljedit će prizemljenje u kom ćete vidjeti da su stvari daleko banalnije nego što ste mislili.

KARIJERA: Oni koji se bave nekom vrstom istraživanja danas će dokučiti bit rješenja ili ono što traže. Bit će to posebne spoznaje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne živcirajte se.

BLIZANAC

LJUBAV: Bit ćete potpuno usredotočeni na one neopipljive signale i telepatske kontakte. Radit će pogledi.

KARIJERA: To što neki ne shvaćaju da ne rade dobro ne treba vas uznemiravati. Ne opterećujte se njima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mnogi će uživati u društvu kućnog ljubimca i tako napuniti svoje baterije.

RAK

LJUBAV: Netko od vas dvoje pokušat će pod svaku cijenu nametnuti svoje mišljenje. Vjerojatnije je da ćete to biti vi.

KARIJERA: Ne zanosite se velikim djelima, ali ste sve svjesniji da radite ozbiljnije nego mnogi drugi. Takvi su i rezultati. Imaju težinu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Strpite se.

LAV

LJUBAV: Nije dobro špijunirati u ljubavi, pa nemojte to činiti. Ako vam nešto nije jasno, pitajte i budite spremni na svaki mogući odgovor.

KARIJERA: Kreativci će danas imati iznimnu inspiraciju iz svoje podsvijesti, dok će ostali imati potrebu za obnavljanjem svega na poslu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Treba vam svježeg zraka. Otiđite u šumu u duboki hlad.

DJEVICA

LJUBAV: Teško da ćete danas naći zajednički jezik s voljenom osobom. Najbolje će proći oni koji šute.

KARIJERA: Pozivat ćete se na svoje zasluge u radu. Imate pravo na to, ali ne zaboravite i na svoje propuste.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro će vam doći razgovor s prijateljicom. Otiđite na kavu.

VAGA

LJUBAV: Bit ćete spremni na dobru zabavu, ali i na izolaciju u paru u društvu osobe do koje vam je stalo. Kombinirat ćete.

KARIJERA: Ovaj put vaš stil rada podrazumijeva i publiku, a kad je ona bez povratne informacije, vi gubite motivaciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

ŠKORPION

LJUBAV: Bit ćete raspoloženi za zavađanje uz svjetlost svijeća. Mnogi će pripremiti ili izaći na prekrasnu večeru.

KARIJERA: Izgledno je zanimljivo poslovno putovanje na kojem bi mogla zaživjeti jedna sasvim nova ideja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

STRIJELAC

LJUBAV: Svaki vaš potez bit će pažljivo promatran, saslušan, primijećen. Zato pazite kako se ponašate, druga strana je ozbiljna.

KARIJERA: Uglavnom ćete se baviti poslovnim idejama i razmišljanjma bez konkretnih poduzimanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

JARAC

LJUBAV: Dan je dobar za zajedničke priče i uživanja. Posebno drage teme bit će vam one povezane s egzotikom.

KARIJERA: Oni koji rade sa strankama funkcionirat će odlično. Oni koji ne rade, nazivat će mnoge prijatelje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se dobro.

VODENJAK

LJUBAV: Mnogi će nastojati razveseliti voljenu osobu nekom finom večerom ili izlaskom na zanimljivo mjesto. Uspjet će.

KARIJERA: Samo mali korak dijeli vas od zavidnih postignuća. Premda toga moža niste svjesni, upravo je tako.

ZDRAVLJE&SAVJET: Jasno vam je da neke stvari više ne mogu tako.

RIBE

LJUBAV: Današnji dan mogao bi vas odvesti u angažaman oko jedne osobe iz vaše obitelji. Morat ćete se njom pozabaviti.

KARIJERA: Tražit ćete prostor za svoje ideje. Neki će se oslanjati na svoje stručno znanje kojim će si otvarati puteve.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su manji problemi s vidom.