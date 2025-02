Horoskop za srijedu: Bikovi će otkriti način za izdašnu zaradu, dok ribe moraju biti jasne

Ovan

LJUBAV: Neobaveznost, otvorenost, poriv za slobodom čak i kad to može povrijediti druge – to će biti vaše težnje danas.

KARIJERA: Niste svjesni svojih grešaka. Potrebno je provjeriti ono što ste radili, kako ste postavili stvari i gdje je zapelo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite objektivni.

Bik

LJUBAV: Dvojit ćete oko jednog osobnog odnosa. Nedostajat će vam pravi motivi ili samopouzdanje. Razmislite.

KARIJERA: Pokrenut će se novi kanal za zarađivanje novca. Moguće je da se radi o nečem honorarnom, no izdašnom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imate razloga i za radost i za tugu.

Blizanci

LJUBAV: S partnerom ćete danas biti u stanju razmjenjivati ideje gotovo telepatski. Bit će to posebno iskustvo.

KARIJERA: Poradit ćete na povezivanju sa stranim poslovnim partnerima. Takav posao jako mnogo obećava.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Rak

LJUBAV: Oni koji su u vezama danas bi mogli doživjeti vrlo lijepo i nezaboravno erotsko iskustvo. Samci će biti vrlo zavodljivi.

KARIJERA: Naći ćete načina da povučete novac od drugih ljudi. Formula uspjeha sastojat će se u tome da ćete im se uvući pod kožu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Danas imate utjecaja na druge.

Lav

LJUBAV: Spremni ste na kompromise i suradnju. To je mudro, a donijet će vam poboljšanje osobnih odnosa.

KARIJERA: Ne zanosite se velikim djelima, ali ste sve svjesniji da radite ozbiljnije nego mnogi drugi. Takvi su i rezultati. Imaju težinu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nastavite u miru dalje.

Djevica

LJUBAV: Današnji dan mogao bi vas odvesti u angažman oko jedne osobe iz vaše obitelji. Morat ćete se njom pozabaviti.

KARIJERA: Odlučivat ćete o tome kako ostvariti konačan kraj jednog posla ili projekta. Bit ćete spremni presjeći i ići u novo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su manji problemi s vidom.

Vaga

LJUBAV: Na lijep način idealizirat ćete voljenu osobu. Njoj (njemu) će to imponirati, premda neće biti sasvim realno.

KARIJERA: Tražit ćete prostor za svoje ideje. Neki će se oslanjati na svoje stručno znanje kojim će si otvarati puteve.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imate snage za dvoje.

Škorpion

LJUBAV: Netko od vas dvoje pokušat će pod svaku cijenu nametnuti svoje mišljenje. Vjerojatnije je da ćete to biti vi.

KARIJERA: Izgledan je sukob ili neslaganje s nadređenima. Kako će ovo brzo proći, savjetujemo vam da s njima ne raspravljate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Strpite se.

Strijelac

LJUBAV: Taktizirat ćete kako bi pridobili drugu stranu. Bit ćete više manje uspješni, no ne zanosite se previše.

KARIJERA: Osim što ćete biti na usluzi čak i tamo gdje to nije nužno, smatrat ćete da vam pripada više od onog što zarađujete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uspoređujte se s drugima.

Jarac

LJUBAV: U komunikaciji s osobama suprotnog spola danas biste mogli biti brutalno iskreni, no to će vam pomoći i da nekog pridobijete.

KARIJERA: Izgledno je upečatljivo poslovno putovanje ili sastanak na kom se neće birati riječi. Mnogima je voda došla do grla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste dobro.

Vodenjak

LJUBAV: Nedostajat će vam ono zrno ludosti koji ljubavni odnos čini čarobnim. Opustite se i dopustite sebi malo otkačenosti.

KARIJERA: I danas ćete biti zaokupljeni novcem i pitanjima zarade. Kao da nemate mira dok to ne poboljšate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nije sve u materijalnom.

Ribe

LJUBAV: Još nećete čvrsto stajati na zemlji. Imat ćete uspjeha kod suprotnog spola, ali budite što realniji.

KARIJERA: Ni za što na svijetu vi ne biste propustili dobru diskusiju. Ipak, ovaj put trebate dobro vagati svoje riječi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite jasni i nedvosmisleni.

