Horoskop za ponedjeljak: Rakovi su bez podrške šefa, jarčevi se trebaju boriti

Ovan

LJUBAV: Oni u stabilnim vezama danas će više poraditi na svom i partnerovom erotskom životu. Ostali će se zabavljati.

KARIJERA: Predvidjeli ste ovakav razvoj događaja, pa sad samo slijedite ono što ste već mnogo puta provrtjeli u glavi.

SAVJET: Imate volje.

Bik

LJUBAV: Bit ćete neujednačeni u izražavanju, pa su moguće grube, ali i fine riječi. Partner vas neće najbolje razumjeti.

KARIJERA: Neobično je da ćete biti odrješiti, ali ćete istovremeno djelovati iz sjene. Ova kombinacija zbunjivat će vaše kolege.

SAVJET: Slušajte svoj unutrašnji glas.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Blizanci

LJUBAV: Potrebno je probaviti sve nedosljednosti i gluposti koje vam se serviraju. Odvojite pšenicu od kukolja. Odnosi se i na vas.

KARIJERA: Uslijedit će povećanje socijalnih angažmana ili će vas drugi tražiti savjet.

SAVJET: Lijepo je biti plemenit.

Rak

LJUBAV: Ponašat ćete se neprimjereno situaciji i to će odbiti svaku osobu do koje vam je stalo. Kontrolirajte se.

KARIJERA: Danas se ne uplićite u rasprave sa šefovima jer niti će vas razumjeti, niti podržati. Neka ostane tako kako jest.

SAVJET: Nađite ravnotežu kroz mir.

Lav

LJUBAV: Gotovo da ste se već navikli da vas primjećuju i maze, no danas biste nezrelom gestom mogli povrijediti osobu koju volite.

KARIJERA: Odmjeravat će vas od glave do pete i neće vam uvijek biti ugodno. Ipak, prihvatite to kao dio procjene.

SAVJET: Prolazni problemi s grlom.

Djevica

LJUBAV: Uz partnerovu današnju osjetljivost, nepovoljne okolnosti i tekuće probleme, najbolje je da budete strpljivi.

KARIJERA: Neki će uređivati svoj dom i kroz tu aktivnost ispraznit će svu frustraciju koju nakupljaju na poslu.

SAVJET: Opustite se.

Vaga

LJUBAV: Ako vas partner stalno promatra i živcira, sjetite se kako je nekome kad ga vi kontrolirate. To je isto.

KARIJERA: Vaša upornost i dugotrajna predanost poslu bit će odlična podloga na kojoj možete stvarati dalje.

SAVJET: Otpustite svoje kočnice.

Škorpion

LJUBAV: Mnogi će se opet unijeti u jednu priču iz svoje ljubavne prošlosti za koju neće biti sigurni je li završila.

KARIJERA: Najradije ćete raditi u samoći i tišini. Buka će vam smetati, a nešto slično osjetit ćete i s publikom.

SAVJET: Nije uvijek lako.

Strijelac

LJUBAV: Pred vama je dan koji će vam donijeti dosta prilika za šale i zabavljanja. Na vam je samo da se otvorite za spomenuto.

KARIJERA: Bit ćete učinkoviti u suradnji s mladim ili novim suradnicima. Nećete gubiti vrijeme na objašnjavanja.

SAVJET: Poboljšanje i dobro raspoloženje.

Jarac

LJUBAV: Vjerojatno ste već pokrenuli promjene koje bi trebale donijeti poboljšanje osobnih odnosa. No neće sve ići preko noći.

KARIJERA: Vagat ćete svoje rezultate u poslu i misliti da oni nisu dovoljni da krenete u promjene.

SAVJET: Borite se i budite borci.

Vodenjak

LJUBAV: Što god vi činili u privatnim pitanjima, sada ćete morati poslušati druge. Ne namećite svoj stav.

KARIJERA: Loši utjecaji lako ulaze u druge u druge ljude, a kad im se i vi prepustite, nastaje pravi kaos.

SAVJET: Dobro se naspavajte.

Ribe

LJUBAV: Danas nećete imati dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi. Najbolje je da se primirite i pričekate.

KARIJERA: Oni koji mogu ostati tamo gdje jesu, neka ostanu. Oni koji moraju ići u nove izazove, neka budu oprezni.

SAVJET: Ne maštajte previše.

