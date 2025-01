Ispeci pa reci: Svaki horoskopski mrzi određene riječi i rečenice

Astrologija je vrlo zanimljiva disciplina. Ili vjeruješ u nju i čitaš sve što možeš ili ti predstavlja zabavu i smijeh dok ispijaš popodnevnu kavu? Bez obzira na tvoja uvjerenja istina je da je astrologija vrlo popularna i sigurno će još dugo biti tako. Naravno svi vole čitati o pozitivnim aspektima svog znaka i pozitivnim mogućnostima. Čak će se često to navoditi u svakodnevnim razgovorima.

No što je s negativnim osobama i aspektima? Voliš li čitati negativne stvari o svom horoskopskom znaku? Koji su tvoji najveći strahovi? Ili stvari koje iritiraju ljude oko tebe? Zahvaljujući astrolozima često otkrijemo i neke nove stvari pa tako i znamo što posebno iritira svaki horoskopski znak i što ne vole čuti.

Što smeta tebi i tvojim bližnjima otkrij u nastavku, u našem astro vodiču.

Ovan

Pripadnici ovog znaka su vrlo energični ljudi i ne vole kada im netko pametuje ili moralizira, posebno na agresivan način. Riječi poput "smiri se" i "hej, frende" jako će ih smetati jer oni žele da ih svijet shvaća ozbiljno posebno kada su uznemireni. Patroniziranje će povrijediti njihove osjećaje i slatki nadimci u takvim situacijama im nisu dragi.

Bik

Ovo je najposesivniji znak u zodijaku, a hranu također vole puno više od drugih horoskopskih znakova. Znači najbolje da nitko ne dira u njihovu hranu. Rečenica poput "nisam gladna, ali ću uzeti malo tvojih krumpirića" je nešto što ne podnose. One ne vole dijeliti pa čak ni kokice u kinu.

Blizanci

Ljudi rođeni u ovom znaku obožavaju riječi, razgovore i druženja. To znači da obožavaju sve vrste informacija, a nikako ne vole kada im netko kaže "netko je ljut na tebe, ali ne mogu ti reći tko i zašto". Uskraćivanje informacija je za njih okrutno, posebno ako se radi o njima. Učinit će sve kako bi otkrili sve informacije koje im trebaju.

Rak

Ljudi rođeni u ovom vodenom znaku obožavaju biti kod kuće i provoditi vrijeme s obitelji. I zato izlazak iz zone komfora nije nešto što će prigliti, posebno kada se radi o trendovima. Stoga rečenica "hajdemo nešto promijeniti i popiti kavu u onom novom cool kafiću" nije prijedlog koji će ih oduševiti.

Lav

Lavovi su poznati kao vrlo velikodušni prema svojim prijateljima, vole snažne geste i velike poklone kako bi pokazali da ih poštuju. No oni očekuju isto od drugih ljudi pa ako netko pokuša biti štedljiv kada im nešto poklanja neće biti oduševljeni. Njima je bolje ne govoriti rečenice "želio sam ti pokloniti luksuzan spa vikend, ali je ovo bilo jefitnije".

Djevica

Djevice su perfekcionisti koje žive svaki detalj u svemu što rade. Stoga neće biti sretni ako ljudi ne paze ne detalje i ne poštuju njihov rad. Djevice znaju da će drugi ljudi zabrljati nešto, a onda oni to moraju popravljati. Nikako ne žele čuti rečenicu poput "kasnije ćemo razmišljati o detaljima".

Vaga

Ljudi rođeni u ovom znaku žele svima ugoditi i uvijek žele dogovor kako se ne bi osjećali otuđeno od drugih ljudi. Stoga ne vole kada se događa neka neravnoteža i kada su izdvojeni ili moraju učiniti nešto drugačije. "Glasat ćemo kako bismo donijeli odluku" nije njihova omiljena rečenica. Ne vole kada se moraju glasno i jasno odlučiti za nešto.

Škorpion

Škorpioni su nevjerojatno tajnoviti pa kada odluče nekome vjerovati radi se o velikoj stvari. Stoga je gubitak povjerenja za njih velika stvar. No uz to nikako ne vole čuti da se "ne brinu" jer će se situacija samo pogoršati.

Strijelac

Pripadnici ovog znaka su pravi avanturisti zodijaka, previše su znatiželjni i pustolovni da bi stalno biti u istoj rutini. Strijelac će biti jako ljut ako im netko kaže da idu na party, a zatim odustane. Rečenica poput "previše sam umorna za ples, bolje je da ipak ostanemo kod kuće" je nešto što ne žele čuti.

Jarac

U ovom znaku su rođeni vrlo ambiciozni i praktični ljudi koji vole jasne granice, čak i u prijateljstvu. Ne žele da itko previše ulazi u njihovu intimu osim ako to nisu dozvolili. Razgovori o vrlo intimnim stvarima nisu nešto u čemu će rado sudjelovati.

Vodenjak

Vodenjaci imaju mišljenje baš o svemu, čak i ako ne znaju puno o određenoj temi. Oni će ljudima obrazložiti sve što misle, no ako ljude pokažu nezainteresiranost i kažu im 'baš me briga za to' bit će posebno ljuti. Ležernost i nezainteresiranost za politiku i svijet je nešto što ih uzrujava.

Ribe

Ribe ne vole živjeti u realnosti, to je ipak previše teško za njih. Umjesto toga vole graditi svoj svijet i najviše žele da im ljudi vjeruju. No ako okolina pokaže nepovjerenje i pokušava ih "vratiti" u realnost bit će jako nezadovoljni jer to nije mjesto na kojem žele biti.