Seksualna terapeutkinja dr. Emily Morse posljednjih desetak godina izdala je čak pet knjige u kojima otvoreno progovara o seksualnom užitku te savjetuje parove kako maksimalno uživati u strastvenim trenucima. Piše o načinima povezivanja sa sobom i partnerom, o blokadama koje te možda koče u užitku i intimnim odnosima pristupa iz nove vizure. Osim što redovito snima podcast pod nazivom Sex With Emily, dr. Morse je nedavno objavila knjigu pod nazivom Smart Sex: How to Boost Sex IQ and Your Own Pleasure.

Knjiga, osim savjeta i istraživanja na temu seksualnosti, donosi ekskluzivan kviz u kojemu možeš otkriti koliki je tvoj seksualni IQ. To, kako tvrdi autorica, nije mjera za to koliko si dobra u krevetu nego pokazatelj otvorenosti prema seksu i užitku. Ovaj kviz mogao bi ti osvijestiti koliko ti je seks – ili nije – važan i uživaš li u njemu onoliko koliko bi trebala. Također otkriva i koliko poznaješ sebe i dopuštaš li seksualnim željama da isplivaju na površinu.

Seksualni IQ nije fiksan. Tvoj se apetit, želje i užitak mogu mijenjati s godinama. Možda se on poveća s godinama jer se često događa da parovi u četrdesetima više uživaju u seksu od dvadesetogodišnjaka. Baš zato što su opušteniji i sigurniji u ono što žele. A i manje se brinu oko (nevažnih) sitnica koje mogu pokvariti 'trenutak'.

Izdvoji malo vremena za ovaj kviz u nastavku. Četiri su moguća odgovora, a pored svakoga se nalazi određeni broj (1,2,3,4). Izaberi odgovor koji vrijedi za tebe, izbroji bodove i saznaj svoj seksualni IQ! Sukladno rezultatu, mogla bi otkriti na čemu bi mogla poraditi kako bi uživala u svakom trenutku.

POGLEDAJ VIDEO: Što znači živjeti u trenutku i kako to ostvariti?