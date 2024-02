Uče iz tuđih pogrešaka: Ove rečenice terapeuti nikada ne govore u svojim vezama

Ljudski odnosi su vrlo komplicirani, a danas je najteže održati ljubavni vezu ili brak. Živimo u vremenu u kojem brak ima drugu dimenziju i potrebe modernih ljudi su drugačije. Puno lakše se prekida i razvodi, i muškarci i žene žele drugačije stvari ostvariti u braku i puno lakše izražavaju svoje potrebe. No baš zbog toga je i važno paziti na koji način se komunicira, a terapeuti su vidjeli i čuli baš sve što se događa među parovima. Dobro, loše i jako ružno te znaju da je moguće vezu i komunikaciju usmjeriti u dobrom pravcu.

Mnogi od njih baš zbog toga izbjegavaju određene rečenice u svojim vezama i brakovima. Ne žele biti partneri koji uvjetuju i manipuliraju, a dobro znaju koje rečenice mogu izazvati ljutnju, otuđenost i ogorčenost. A koje su to rečenice možeš otkriti u nastavku, a sigurno ćeš vidjeti da si nekad izgovorila sve ove rečenice i da je važno da nestanu iz tvog braka.

"Ti uvijek..." ili "Ti nikada..."

Nekoliko stručnjaka objasnilo je da uvijek izbjegavaju ovakve izjave. "Istina je da neke stvari u životu nikada ne radim ili da uvijek vežem pojas u automobilu, ali ako se radi o odnosu onda je drugačije. S ovakvim rečenicama se zapravo završava razgovor", objašnjava terapeutkinja i autorica Winifred M. Reilly. "Nakon ovakvih riječi ljudi se počinju braniti i tražiti stvari iz prošlosti da dokažu da to nije istina. A onda se razvija rasprava i nestane razgovor. Zato bi ove riječi trebalo zamijeniti s 'ponekad' i onda navesti problem. Na kraju krajeva, cilj je stvoriti bolji zajednički život, a ne samo istaknuti pogreške", dodaje dalje.

Foto: Unsplash

"Zbog tebe se osjećam..."

Bez obzira koja se emocija stavi u ovu rečenicu - tužan, ljut ili krv, ipak bi trebalo izbjegavati ovakav način razgovora. "Možeš reći 'osjećam se krivo kada.. ili posramljeno kada', ali nitko te ne tjera da se osjećaš na određen način. Nije pošteno to pripisivati bilo kome", objašnjava seksualni terapeut Jesse Kahn za HuffPost.

Osim toga vrlo je iscjeljujuće i snažno preuzeti odgovornost za vlastite emocije. Obiteljska terapeutkinja Gayane Aramyan kaže da bi općenito trebalo izbjegavati okrivljavanje druge osobe jer će to izazvati potrebu da se brani i neće proizvesti produktivnu komunikaciju. Puno je bolje izraziti vlastite osjećaje u određenoj situaciji.

Foto: Unsplash

"Trebaš se smiriti..."

Još jedan stručnjak za odnose ima rečenicu koju izbjegava, bračni i obiteljski terapeut Sean Davis izbjegava upravo ovo. Nikada ne govori svojoj ženi kako se osjeća oko određene situacije ili sljedeće rečenice: "Samo se prestani brinuti oko toga... ili jako si dramatična".

"Bilo koja od ovih rečenica može voditi od svađe. Umjesto toga samo pokušavam slušati, potvrditi i pustiti emocije da idu svojim tijekom, pokušavajući se sjetiti da ću vjerojatno uskoro trebati isto od nje", dodaje dalje.

Foto: Unsplash

"Možda ne bismo trebali više biti zajedno…"

Kada prevladaju ljutnja ili povrijeđenost onda je vrlo lako izreći stvari koje se i ne misle. U vrlo ekstremnim slučajevima možda ćeš čak izgovoriti da želiš prekid. "Ove riječi se nikada ne bi trebale govori osim ako stvarno ne razmišljaš o kraju veze. Ovakve vrste prijetnji uništavaju partnerov osjećaj sigurnosti i stvaraju ogorčenost", objašnjava terapeutkinja Abigail Makepeace. No problem postoje još i veći ako se ova izjava ponavlja te može negativno utjecati na komunikaciju i odnos u budućnosti.

Foto: Unsplash

"Trebala bi učiniti ovo" ili "Nemoj to učiniti…"

Tuđi izbor, bez obzira što se radi o partneru, ne treba komentirati i treba izbjegavati naredbe. Također treba izbjegavati slične varijacije poput rečenice "to je loša ideja". "Ovakve izjave impliciraju da ja znam što je najbolje za moju ženu i imam pravo diktirati njezino ponašanje. To obeshrabruje i uništava njezinu autonomiju", objašnjava obiteljski terapeut Sean Davis. No osim toga razgovor se može pretvoriti u svađu ako se druga strana ne slaže s tim, međutim mogu se izabrati bolje rečenice. "Čini mi se kao .. ili da sam na tvom mjestu..." su primjeri boljih rečenica. Može se izraziti svoje mišljenje i neslaganje bez da se ugrozi odnos", dodaje dalje.

Foto: Unsplash

"Ako me voliš onda ćeš učiniti..."

Ako koristiš ovakve rečenice u razgovoru s partnerom onda se ponašaš manipulativno, htjela to priznati ili ne. Seksualna terapeutkinja Jesse Kahn ne odobrava ovakav način razgovora. "Svoju ljubav pretvaraš u oružje, kao i vezu i povezanost. Možda ne pokušavaš namjerno manipulirati, ali takav je rezultat", objašnjava dalje. Dalje preporučuje da pokušaš saznati zašto partner želi ili ne želi napraviti ono što ti misliš da je potrebno. Onda tek razmisliti trebaš li reći "ne". Ovo je slično rečenici "ako ne učiniš ovo onda...", a ultimatumi i prijetnje nisu dobre za odnos. Ultimatumi su ozbiljna stvar, nemoj ih govoriti ako ozbiljno ne misliš učiniti to što izgovaraš.