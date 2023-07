Nemoj ih ignorirati: 6 znakova da te veza ili brak vode u depresiju

Bilo bi najbolje kad bi svi parovi bili skladni, ali stvarnost je drugačija. Iako su možda nekada bili sretni, mnoge se veze i brakovi nađu 'na raskrižju'. Jedna ili obje strane shvaćaju da manjka intimnosti, zadovoljstva, ali i da su nesretni. To može jako utjecati na psihičko zdravlje i stvoriti osjećaj 'sivila' i dugotrajnog nezadovoljstva. Kako piše portal Your Tango, u nesretnom odnosu mogla bi doživjeti osjećaj očaja i tjeskobe, bezvrijednosti ili krivnje što odnos više nije kakav je bio, a problematična ponašanja partnera sve mogu još dodatno pogoršati.

Problemi u vezi ili braku mogu biti jedan od 'okidača' situacijske depresije. Nastaje zbog stresnih situacija kojima si dugotrajno izložena, a loša veza ili brak to zaista jesu. Pojedinac gubi dobro raspoloženje, počinje sumnjati u sebe pa svakodnevne aktivnosti postaju teže izvedive. S vremenom možeš ući u krug depresije, tjeskobe i biti poljuljanog mentalnog zdravlja.

To se najčešće događa kada jedna strana trpi emocionalno nasilje. Partner ju ograničava i ucjenjuje ili krivicu prebacuje na nju. Zato žrtva postaje uvjerena da je sama kriva, no važno je zapamtiti da žrtva nikad nije kriva za ono što joj se događa. Nađeš li se u odnosu koji negativno utječe na tvoju psihu, potrebno je odmah reagirati, pokušati razgovarati s partnerom, a ako to ne poluči rezultat, potraži stručni savjet ili savjet osobe od povjerenja i razmisli o budućnosti tog odnosa. Iz takvih toksičnih odnosa najbolje je odmah izaći.

Evo koja te partnerova ponašanja s pravom mogu dovesti do depresije. Nekad ih je teško prepoznati jer žrtva misli da se partner tako ponaša iz ljubavi.

