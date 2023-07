Još uvijek tabu tema: Iskrena iskustva parova u otvorenoj vezi

Ljubavni veze nikada nisu jako jednostavne bez obzira na osobnost ljudi i dogovore. Također stručnjaci naglašavaju da kvaliteta veze ovisi o količini truda i rada koju partneri ulažu u odnos. No poseban trud je potreban ako se par odluči biti u otvorenoj vezi. Radi se o vezi ili braku u kojem jedan ili oba partnera imaju seks ili emocionalnu vezu s drugim ljudima.

No može li otvorena veza funkcionirati? Hoće li dovesti do potpunog kraha odnosa? Još uvijek se radi o tabu temi iako postoji mnogo parova koji žive u takvom odnosu. No često ne žele priznati ljudima oko sebe da su u takvom odnosu jer bi bili osuđivani. Postoji nekoliko razloga zašto ljudi žele biti u otvorenoj vezi.

Prva očita stvar na koju mnogi ljudi pomisle je seksualno zadovoljstvo. Ljudi uživaju u novinama u seksualnom životu jer je nova osoba način da se zadovolji želja za novim seksualnim iskustvima. Mnogim ljudima je nezamisliv takav način života i upravo zbog toga je zanimljivo pročitati kakva su iskustva ljudi u takvim odnosima i što smatraju važnim.

