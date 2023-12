Uvijek graciozne: Dive koje inspiriraju u svojim šezdesetima i sedamdesetima

Američku komičarku, glumicu i producenticu najviše pamtimo kao dio fantastične ekipe iz serije "Seinfeld". No i u sedmom desetljeću, danas ima 61. godinu, ona uspijeva imati uspješnu karijeru i fantastično izgledati. Osvojila je osam Emmyja i sudjelovala u mnogim projektima poput "The New Adventures of Old Christine" i "Veep". Proživjela je i velike životne bitke, u 56. godini dijagnosticiran joj je rak dojke, ali sve je to iza nje. Izgleda sjajno na crvenom tepihu i dalje nas nasmijava na malim ekranima.