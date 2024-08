Prvo glazbeno natjecanje osvojila je s hitom legendarne Tajči, a danas sreću traži u 'Superstaru'

Televizijski poziv za prijave na 'Superstar' bili su presudni da Patricija Žunić odluči otići na audiciju za show koji ostvaruje glazbene snove. Nova je to avantura, kaže, o kojoj nije dvojila ni sekunde.

"Oduvijek sam voljela pjevati i slušati glazbu. Vidjevši da mi glazba zaokuplja pažnju i da stalno pjevam, roditelji su me prijavili na dječji festival. Tada sam imala sedam godina i pjevala sam pjesmu 'Hajde da ludujemo' te odnijela pobjedu. Tako je sve krenulo. Trenutno sam u zadarskom bendu Kanella gdje pjevam već sedam godina", priča Patricija.

Kao što to često biva, uz glazbu, Patricija obožava i ples. "Plešem od četvrte godine, trenirala sam ritmiku, latinoameričke i standardne plesove. Radila sam u nekoliko plesnih udruga, predavala djeci ritmiku, a prije dvije godine sam otvorila i udrugu 'Plesni korak' te sam presretna zbog toga. Završila sam i par tečajeva za vizažisticu. Prije dva tjedna sam i diplomirala te sam odnedavno učiteljica razredne nastave", ponosna je Žunić.

'Superstar' nije prvi glazbeni show u kojem će Žunić sudjelovati. "Prije šest godina sudjelovala sam u showu 'Zvijezde'. Sudjelovanje u showu ostavilo mi je nezaboravne uspomene. Upoznala sam nove ljude, stekla prijateljstva koja traju i danas te mislim da je bilo jedno jako lijepo iskustvo. Bližnji me podržavaju, ohrabruju i sretni su zbog mene. Obitelj i prijatelji su moja najveća podrška", zaključila je Patricija.

Foto: RTL

Glazbenih uzora, kaže nema, no najčešće sluša Gibonnija, Olivera Dragojevića, grupu Dalmatino, Severinu, Doris Dragović, Beyonce i Jennifer Lopez. "Kao što vidite, to je jedno raznoliko društvo, kako se taj dan osjećam, takvu glazbu i slušam", kroz smijeh otkriva mlada Zadranka. Da može zamisliti suradnju iz snova, dodaje, bila bi to ona sa Severinom. "Severina je na pozornici vesela, karizmatična, publika je obožava“, zaključila je pjevačica.

'Superstar' i ove godine donosi talentiranim natjecateljima priliku da osvoje nagradu od 50 tisuća eura te ostvare svoje glazbene snove. Kome će prijava na 'Superstar' promijeniti život, doznat ćemo već ove jeseni - 'Superstar' će na RTL donijeti najraskošniju televizijsku zabavu!